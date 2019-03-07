Справа Мангера: прокуратура оскаржить рішення суду, який відпустив підозрюваного



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Напередодні суд відсторонив Владислава Мангера від посади на один місяць

Генпрокуратура оскаржить ріщення щодо запобіжного заходу Мангеру

Прокуратура буде подавати апеляцію на рішення Шевченківського районного суду Києва, який не продовжив дії запобіжного заходу голові Херсонської облради Владиславу Мангеру та постановив зняти з нього електронний браслет.

Про це заявив генеральний прокурор Юрій Луценко на брифінгу у четвер, 7 березня.

«Ми готуємо матеріали до апеляційного суду, на якому наполягатимемо, що пан Мангер згідно з законом підлягає арешту як безальтернативному запобіжному заходу», - сказав Луценко.

Слід також нагадати, що 6 березня суд відсторонив Мангера з посади на місяць.

Нагадаємо, раніше Апеляційний суд розглянув скарги прокуратури та адвокатів Владислава Мангера і залишив їх без задоволення.

15 лютого Шевченківський райсуд обрав підозрюваному в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк Владиславу Мангеру запобіжний захід у вигляді триманні під вартою до 3 березня з можливістю внесення застави у розмірі 2 млн 497 тис. грн.

За Мангера внесли заставу, і він вийшов на роботу.

Джерело: Укрінформ