Лукашенко анонсував парламентські вибори в Білорусі: «Без дурі, аналізів і стадіонів»



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Вибори у парламент Білорусі відбудуться восени

Згідно з попередніми планами, вибори у Білорусі пройдуть 7 листопада

Президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосив, що в 2019 році в країні відбудуться вибори до Палати представників і Ради Республіки. Про це він заявив під час представлення Послання білоруському народу і Національним зборам, передає «Белта».

«Президентські вибори пройдуть в суворій відповідності до закону у встановлені Конституцією терміни. Виборча кампанія повинна, як і завжди, пройти спокійно і організовано. У цьому році відбудуться вибори до Палати представників і Ради Республіки. Вони стануть іспитом не тільки для кандидатів у депутати та всієї вертикалі влади, але й для кожного виборця», - заявив він.

Він підкреслив, що виборчі кампанії повинні пройти «без дурі».

«Ніяких ігор, ще раз підкреслюю. Виходьте і боріться. Країні потрібен дієвий, активний, потужний парламент, в якому повинна бути представлена молодь, ветеранам повинна бути надана можливість поборотися, а органи влади я попрошу підтримати їх. Їм треба допомагати. І не треба боятися виставляти свої кандидатури, боротися - від партій, організацій. Це і є передвиборча кампанія, це і є вибори. Але тільки без дурі. Без забору крові, без дебатів на стадіонах і іншого. Йдіть до людей. Там основний фронт політичної боротьби», - підкреслив Лукашенко.

Попередня дата проведення виборів - 7 листопада.