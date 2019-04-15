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    Син Лукашенка став заступником батька в НОК Білорусі

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    Віктор Лукашенко - Син Лукашенка став заступником батька в НОК Білорусі
    Віктор Лукашенко
    naviny.by

    Віктора Лукашенка призначено віце-президентом НОК

    Старший син президента Білорусі Олександра Лукашенка Віктор працюватиме віце-президентом НОК. Рішення про це затвердив Виконком НОК, інформує БелТА.

    Віктор Лукашенко поєднуватиме роботу в НОК з обов’язками радника президента з питань національної безпеки.

    У НОК Лукашенко-молодший відповідатиме за питання міжнародного співробітництва та підготовки до великих міжнародних змагань в країні.

    Очолює НОК Білорусі президент країни Олександр Лукашенко.

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