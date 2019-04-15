Син Лукашенка став заступником батька в НОК Білорусі
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Віктор Лукашенко
naviny.by
Віктора Лукашенка призначено віце-президентом НОК
Старший син президента Білорусі Олександра Лукашенка Віктор працюватиме віце-президентом НОК. Рішення про це затвердив Виконком НОК, інформує БелТА.
Віктор Лукашенко поєднуватиме роботу в НОК з обов’язками радника президента з питань національної безпеки.
У НОК Лукашенко-молодший відповідатиме за питання міжнародного співробітництва та підготовки до великих міжнародних змагань в країні.
Очолює НОК Білорусі президент країни Олександр Лукашенко.