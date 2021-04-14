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    Львівщину засипало снігом (фото, відео)

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    Сніг йде цілий день і засипав не тільки траву, а й нарциси і тюльпани, які розквітли у Трускавці - Львівщину засипало снігом (фото, відео)
    Сніг йде цілий день і засипав не тільки траву, а й нарциси і тюльпани, які розквітли у Трускавці
    Фото: Львів.Депо

    У сніговому полоні опинилися фруктові дерева, які почали квітнути

    У Львівській області 14 квітня випав сніг. Про це повідомляють місцеві ЗМІ та користувачі соцмереж. Температура знизилася до нуля градусів за Цельсієм. А ще у вівторок на Львівщині було 20 градусів тепла.


    Сніг йде цілий день і засипав не тільки траву, а й нарциси і тюльпани, які розквітли у Трускавці (Львівська область).


    Також у сніговому полоні опинилися фруктові дерева, які почали квітнути. Зокрема квітли абрикоси, алича та чершні. Також вже з'явилися квіти на магноліях.

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    Львівщину засипало снігом (фото, відео)
    Львівщину засипало снігом (фото, відео)
    Львівщину засипало снігом (фото, відео)
    Львівщину засипало снігом (фото, відео)
    Львівщину засипало снігом (фото, відео)
    Львівщину засипало снігом (фото, відео)
    Львівщину засипало снігом (фото, відео)
    Львівщину засипало снігом (фото, відео)
    Львівщину засипало снігом (фото, відео)
    Львівщину засипало снігом (фото, відео)
    Львівщину засипало снігом (фото, відео)
    Львівщину засипало снігом (фото, відео)
    Львівщину засипало снігом (фото, відео)
    Львівщину засипало снігом (фото, відео)
    Львівщину засипало снігом (фото, відео)
    Львівщину засипало снігом (фото, відео)


    Синоптики попереджали львів’ян про опади. За їх прогнозом холодна погода збережеться до 18 квітня.

    Раніше повідомлялося, що у середині квітня Україну засипає снігом. У деяких регіонах очікується -2 градуси.

    Теги: прогноз погоди Львівщина надзвичайні ситуації снігопад квіти
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