Львівщину засипало снігом (фото, відео)

Сніг йде цілий день і засипав не тільки траву, а й нарциси і тюльпани, які розквітли у Трускавці

У сніговому полоні опинилися фруктові дерева, які почали квітнути

У Львівській області 14 квітня випав сніг. Про це повідомляють місцеві ЗМІ та користувачі соцмереж. Температура знизилася до нуля градусів за Цельсієм. А ще у вівторок на Львівщині було 20 градусів тепла.





Сніг йде цілий день і засипав не тільки траву, а й нарциси і тюльпани, які розквітли у Трускавці (Львівська область).





Також у сніговому полоні опинилися фруктові дерева, які почали квітнути. Зокрема квітли абрикоси, алича та чершні. Також вже з'явилися квіти на магноліях.





Синоптики попереджали львів’ян про опади. За їх прогнозом холодна погода збережеться до 18 квітня.

Раніше повідомлялося, що у середині квітня Україну засипає снігом. У деяких регіонах очікується -2 градуси.