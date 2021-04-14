У середині квітня Україну засипає снігом. У деяких регіонах -2 градуси

Українські синоптики попереджали українців про погіршення погодних умов із 14 квітня

Зима не хоче залишати Україну. Так, 14 квітня в західній частині країни суттєво похолодало, а

. Температура повітря на горі Піп Іван опустилася до 2 градусів морозу. Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у мережі Facebook.

«На горі Піп Іван Чорногірський хмарно, невеликий сніг, вітер східний 5–7 м/с, температура повітря -2 градуси», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що українські синоптики попереджали українців про погіршення погодних умов із 14 квітня. Так, у високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека – 3 рівень.

За прогнозом синоптиків, в Івано-Франківській області сьогодні температура повітря вдень становитиме +6+8, а вночі +3+5. У Львівській області вдень буде +6+8, а вночі +2+4.

Синоптики відзначили, що 14 квітня дощі перейдуть на більшу частину країни. На заході очікує похолодання до +6 градусів, на сході тепла погода збережеться до +17.

Зазначимо, 14-15 квiтня на рiчках басейнiв Прута та Сiрету очiкується пiдйоми рiвнiв води. У зв’язку з вiдлигою та очiкуваними опадами рівні води підніметься на 0,3 - 1 м , без негативних наслiдкiв.

Синоптики розповіли, якою буде погода протягом тижня. Зокрема 15 квітня похолодання продовжиться, дощі поширяться по всій країні, місцями посиляться до злив. Найтепліше буде на півночі і сході – тут температура досягне +19°, в той час як в західній частині України опуститься до +5°.

І в суботу і в неділю по всій Україні йтимуть дощі. Температура повітря залишиться практично без змін, тільки в західних областях поступово вирівняється до +15°.