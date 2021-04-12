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    Через підпал трави на Львівщині згоріли три автобуси

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    Вогонь перекинувся на три автобуси - Через підпал трави на Львівщині згоріли три автобуси
    Вогонь перекинувся на три автобуси
    Фото: Захід.нет

    Пожежа виникла на базі з ремонтними боксами для маршруток

    У селі Великі Глібовичі, що належить до Бібрської об’єднаній тергромаді на Львівщині, на приватній автобазі згоріли три автобуси. Вогонь з сухої трави перекинувся на транспорт. Попри зусилля рятувальників, транспорт згорів вщент.

    У пресслужбі ДСНС Львівщини повідомили, що пожежа виникла близько 15:00. Їхній підрозділ виїжджав на місце, вогонь загасили, однак три автобуси згоріли.

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    Через підпал трави на Львівщині згоріли три автобуси
    Через підпал трави на Львівщині згоріли три автобуси
    Через підпал трави на Львівщині згоріли три автобуси

    «У приватному господарстві стояли три буси. Горіла суха трава, з якої перекинувся вогонь на них. Як наслідок, згоріли всі три буси», – повідомив речник ДСНС Львівщини Віталій Туровцев.

    Пожежа виникла на базі з ремонтними боксами для маршруток. Усі автобуси належать одному власнику, який займається перевезенням пасажирів з ближніх сіл до Львова, ФОП Іван Самофал. Згоріли Mercedes Sprinter і два Mercedes REX, вони не підлягають ремонту. Він розповів, що має намір писати заяву в поліцію.

    Поліція встановлюватиме причини, розглядатимуть і версію підпалу. На території бази є дискобар, а за базою є поле, на якому могли спалювати сухостій.

    Раніше на Київщині загинула літня жінка під час спалювання сухої трави.

    Теги: пожежа Львівщина ДСНС автомобіль поліція транспорт Mercedes
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