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    У центрі Львова обвалилася стіна будинку, загинула людина

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    Під завалами знайшли тіло чоловіка, його особа встановлюється - У центрі Львова обвалилася стіна будинку, загинула людина
    Під завалами знайшли тіло чоловіка, його особа встановлюється
    Фото: Львівська міська рада/ДСНС

    Завалилася стіна нежитлового будинку, де велися ремонтні роботи

    У Львові обвалилася стіна нежитлового будинку. Про це сьогодні повідомляє пресслужба ДСНС.

    «О 16:39 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що в м.Львові на вул. Руська, 8 сталося руйнування стіни нежитлового будинку. До місця події направлено пожежно-рятувальні підрозділи Львова, які проводили розбір зруйнованих конструкцій», – сказано в повідомленні.

    Під завалами знайшли тіло чоловіка, його особа встановлюється.

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    У центрі Львова обвалилася стіна будинку, загинула людина
    У центрі Львова обвалилася стіна будинку, загинула людина
    У центрі Львова обвалилася стіна будинку, загинула людина
    У центрі Львова обвалилася стіна будинку, загинула людина

    Як повідомив заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, який є на місці події, обвал трапився під час виконання ремонтних робіт.

    «За попередньою інформацією, у дворі будинку в двоповерховому флігелі під час виконання робіт обвалилась стіна на другому поверсі. Під завалами працівники ДСНС знайшли одного загиблого. З наявної інформації, завал стався під час виконання ним робіт з перфоратором», – каже Москаленко.

    За словами голови Галицької районної адміністрації Андрія Зозулі, жодних дозволів на проведення ремонтних робіт у будівлі Львівська міська рада не видавала.

    На місці події працюють пожежно-рятувальні підрозділи та правоохоронці. Надзвичайники розбирають завалені конструкції.

    Теги: ДСНС Львів ремонт надзвичайні ситуації аварія будинок
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    У центрі Львова обвалилася стіна будинку, загинула людина