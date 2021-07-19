У центрі Львова обвалилася стіна будинку, загинула людина

Під завалами знайшли тіло чоловіка, його особа встановлюється

Завалилася стіна нежитлового будинку, де велися ремонтні роботи

У Львові обвалилася стіна нежитлового будинку. Про це сьогодні повідомляє пресслужба ДСНС.

«О 16:39 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що в м.Львові на вул. Руська, 8 сталося руйнування стіни нежитлового будинку. До місця події направлено пожежно-рятувальні підрозділи Львова, які проводили розбір зруйнованих конструкцій», – сказано в повідомленні.

Під завалами знайшли тіло чоловіка, його особа встановлюється.

Як повідомив заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, який є на місці події, обвал трапився під час виконання ремонтних робіт.

«За попередньою інформацією, у дворі будинку в двоповерховому флігелі під час виконання робіт обвалилась стіна на другому поверсі. Під завалами працівники ДСНС знайшли одного загиблого. З наявної інформації, завал стався під час виконання ним робіт з перфоратором», – каже Москаленко.

За словами голови Галицької районної адміністрації Андрія Зозулі, жодних дозволів на проведення ремонтних робіт у будівлі Львівська міська рада не видавала.

На місці події працюють пожежно-рятувальні підрозділи та правоохоронці. Надзвичайники розбирають завалені конструкції.