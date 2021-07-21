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    Запідозрили вибухівку: у львівському аеропорту підірвали ноутбук іноземки (фото)

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    Усе вилучене майно жінки скеровано на експертне дослідження - Запідозрили вибухівку: у львівському аеропорту підірвали ноутбук іноземки (фото)
    Усе вилучене майно жінки скеровано на експертне дослідження
    Фото: Нацполіція

    Понад 300 пасажирів та працівників аеропорту евакуювали, а рейси довелося перенести

    У середу, 21 липня, в міжнародному аеропорту «Львів» сапери підірвали сумку з підозрілим предметом, який детектори розцінили як вибухівку. Про це повідомили у пресслужбі поліції Львівщини.

    О 9.25 до поліції надійшло повідомлення від працівників служби безпеки летовища про те, що на території виявлено підозрілу сумку, в якій може бути вибухівка.

    На місце події оперативно відправилися слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінологи, співробітники інших служб поліції Львівщини та патрульні.

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    Запідозрили вибухівку: у львівському аеропорту підірвали ноутбук іноземки (фото)
    Запідозрили вибухівку: у львівському аеропорту підірвали ноутбук іноземки (фото)

    Понад 300 пасажирів та працівників аеропорту евакуювали, а рейси довелося перенести.

    «Підозрілу сумку, в якій могла бути вибухівка, спеціалісти-вибухотехніки, дотримуючись усіх заходів безпеки та використовуючи спецобладнання, вивезли та знешкодили за межами приміщення аеропорту», – повідомляє поліція.

    Також наголошується, що вибухівки у сумці не виявлено. Усе вилучене скеровано на експертне дослідження.

    Водночас місцеве видання Zaxid.net повідомляє, що у сумці знаходився ноутбук іноземної туристки. Власницею залишеної сумки виявилась азійка, яка летіла у Стамбул. Жінка прости забула свою техніку.

    Нагадаємо, білоруська письменниця, лауреатка Нобелівської премії з літератури та членкиня президії Координаційної ради білоруської опозиції Світлана Алексієвич 14 липня не змогла вилетіти з Берліна до Вроцлава через підозри, що в її речах є бомба.

    У результаті літак полетів без Алексієвич. Після ретельного огляду її речей жодного вибухового пристрою не знайшли.

    Теги: Львів літак вибухівка поліція жінка
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    Запідозрили вибухівку: у львівському аеропорту підірвали ноутбук іноземки (фото)