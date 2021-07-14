Львів’янин отримав «смішний» штраф за викинутий у фонтан електросамокат

Суд оштрафував хлопця на 255 грн через те, що він викинув електросамокат у фонтан на площі Ринок у Львові

На судові засідання хлопець неодноразово не з’являвся, тому справу розглядали за його відсутності

Галицький районний суд Львова визнав винним у дрібному хуліганстві хлопця, що викинув електросамокат сервісу Bolt у фонтан на площі Ринок у Львові. Як пише Zaxid.net, за адмінправопорушення йому доведеться заплатити 255 грн штрафу.

Як вказано у постанові суду за 9 липня, ввечері 29 травня хлопець перебував на площі Ринок у Львові та викинув прокатний електросамокат компанії Bolt у фонтан. У постанові суду не вказано чому він це зробив, а також його вік.

До хлопця відразу підійшли представники «Муніципальної варти», на зауваження яких він не зважав, агресивно поводився та матюкався. На нього склали протокол через дрібне хуліганство та злісну непокору працівникам «Муніципальної варти».

На судові засідання хлопець неодноразово не з’являвся, тому справу розглядали за його відсутності.

Дослідивши матеріали справи, суддя Віталій Стрельбицький визнав його винним в адмінправопорушеннях та оштрафував на 255 грн. Йому також доведеться сплатити 454 грн судового збору.

До слова, у Запоріжжі водійку електросамоката оштрафували на 127 тис. грн.