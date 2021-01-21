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    На Хмельниччині на жінку обвалився бетонний навіс. Вона померла на місці

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    Жінці на голову обвалився бетонний навіс - На Хмельниччині на жінку обвалився бетонний навіс. Вона померла на місці
    Жінці на голову обвалився бетонний навіс
    Фото: День за днем

    Постраждала загинула на місці трагедії

    Сьогодні вночі, 21 січня, у Шепетівці, Хмельницької області сталася трагічна подія. Як повідомляє інтернет-видання «День за днем», інцидент трапився близько 1:25 ночі на вулиці Героїв Небесної Сотні – на жінку обвалися навіс над першим під’їздом багатоповерхівки.

    «За вказаною адресою приїжджали і швидка допомога, і поліція. З власних джерел стало відомо, що від отриманих травм жінка загинула на місці. Їх було 32 роки», – йдеться у повідомлені.

    Фото: Днем за днем
    Фото: Днем за днем

    Випадок підтвердили виданню правоохоронці. Обставин події у Шепетівському відділі поліції поки не розголошують. Однак додають, що за фактом проводиться перевірка.

    Теги: поліція жінка
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