На Хмельниччині на жінку обвалився бетонний навіс. Вона померла на місці

Постраждала загинула на місці трагедії

Сьогодні вночі, 21 січня, у Шепетівці, Хмельницької області сталася трагічна подія. Як повідомляє інтернет-видання «День за днем», інцидент трапився близько 1:25 ночі на вулиці Героїв Небесної Сотні – на жінку обвалися навіс над першим під’їздом багатоповерхівки.

«За вказаною адресою приїжджали і швидка допомога, і поліція. З власних джерел стало відомо, що від отриманих травм жінка загинула на місці. Їх було 32 роки», – йдеться у повідомлені.

Фото: Днем за днем

Випадок підтвердили виданню правоохоронці. Обставин події у Шепетівському відділі поліції поки не розголошують. Однак додають, що за фактом проводиться перевірка.