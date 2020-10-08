Коронавірус в Україні: вперше понад 5 тисяч хворих за добу
93 пацієнти з Covid-19 вчора померли
В Україні за минулу добу медики зафіксували 5 397 нових випадків коронавірусу. Це вперше з початку пандемії, коли кількість нових захворювань перевищило 5 тисяч.
Також відомо, що 2 263 пацієнтів вчора одужали, а 93 — померли від ускладнень.
Про це свідчать дані апарату Ради національної безпеки і оборони.
Найбільше нових випадків підтвердили у Харківській (+576) області, Києві (+422), Одеської (+367), Сумській (+312) і Дніпропетровській (+306) областях.
За весь час епідемії в Україні Covid-19 підтвердили у 244 734 людей. З них 108 233 пацієнтів одужали, а 4 690 — померли від ускладнень. Продовжують лікуватися понад 131 тисяча людей.
Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що на цьому тижні Україна перетне позначку 5 тисяч нових випадків коронавірусу за добу. При цьому глава МОЗ вважає, що наразі ситуація не критична.
ВООЗ прогнозує, що в Україні буде до 9 тисяч випадків коронавірусу щодня до кінця року.
До слова, у Харкові закінчуються ліжка для хворих на Covid-19.
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