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    Коронавірус в Україні: вперше понад 5 тисяч хворих за добу

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    Коронавірус в Україні: вперше понад 5 тисяч хворих за добу

    93 пацієнти з Covid-19 вчора померли

    В Україні за минулу добу медики зафіксували 5 397 нових випадків коронавірусу. Це вперше з початку пандемії, коли кількість нових захворювань перевищило 5 тисяч.

    Також відомо, що 2 263 пацієнтів вчора одужали, а 93 — померли від ускладнень.

    Про це свідчать дані апарату Ради національної безпеки і оборони.

    Найбільше нових випадків підтвердили у Харківській (+576) області, Києві (+422), Одеської (+367), Сумській (+312) і Дніпропетровській (+306) областях.

    За весь час епідемії в Україні Covid-19 підтвердили у 244 734 людей. З них 108 233 пацієнтів одужали, а 4 690 — померли від ускладнень. Продовжують лікуватися понад 131 тисяча людей.

    Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що на цьому тижні Україна перетне позначку 5 тисяч нових випадків коронавірусу за добу. При цьому глава МОЗ вважає, що наразі ситуація не критична.

    ВООЗ прогнозує, що в Україні буде до 9 тисяч випадків коронавірусу щодня до кінця року.

    До слова, у Харкові закінчуються ліжка для хворих на Covid-19

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