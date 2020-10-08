МАУ заборонила пасажирам вдягати маски з клапаном: нові вимоги
Носіння захисних масок є обов'язковим для всіх пасажирів від 6-ти років
Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» з 12 жовтня 2020 року оновлює заходи безпеки на борту, пов'язані із запобіганням розповсюдженню коронавірусної інфекції Covid-19.
Про це повідомляє пресслужба авікомпанії.
Тепер пасажирам МАУ забороняється носити на борту респіратори з клапаном видиху замість масок, а «звільнитися» від носіння маски можна лише за довідкою від лікаря та негативного результату тесту на коронавірус.
Оновлені правила носіння масок на борту літаків МАУ:
- Носіння захисних масок є обов'язковим для всіх пасажирів від 6-ти років. Пасажирам необхідно самостійно забезпечити наявність захисних масок у необхідній кількості (відповідно до правил використання одноразових масок) та обов'язкове їх носіння під час усієї подорожі (в аеропорту і на борту літака).
- Заборонено застосування респіраторів з клапаном видиху, оскільки через клапан видиху на респіраторі однонаправлено виділяється біологічний матеріал, який може містити збудник інфекційної хвороби.
- Захисні маски дозволено не використовувати за умови, якщо пасажир має труднощі з диханням, не пов’язані з Covid-19, або якщо за станом здоров'я пасажиру не дозволяється носити маску. У даному випадку, під час реєстрації або посадки на борт повітряного судна, необхідно обов'язково надати відповідну підтверджуючу довідку від лікаря, а також негативний результат ПЛР-тесту на Covid-19, отриманий не раніше ніж за 48 годин до вильоту рейсу за розкладом.
До слова, у вересні в столичному аеропорту прикордонники вивели з літака двох пасажирів рейсу Київ – Анталія, які відмовилися одягти захисні маски і по-хамськи розмовляли з іншими пасажирами та бортпровідниками.
В Україні за минулу добу, 7 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили в рекордної кількості людей - 5 397. Також відомо, що 2 263 пацієнтів вчора одужали, а 93 - померли від ускладнень.
За минулу добу найбільше випадків зараження коронавірусом виявили у Харківській, Одеській, Сумській, Дніпропетровській, Донецькій областях, а також у Києві.
Також в Україні за добу госпіталізували 900 пацієнтів з коронавірусом. В Україні станом на 8 жовтня зайнято понад 20 тисяч ліжок, виділених для пацієнтів з Covid-19.
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