Ляшко зізнався, що знає, яка вигідна проституція

Лідер радикалів порівняв торгівлю газом з торгівлею наркотиками

Торгівля газом в Україні – це більш рентабельний бізнес, ніж проституція і торгівля наркотиками. Про це у кулуарах Верховної Ради журналістам сказав голова Радикальної партії Олег Ляшко. «Віце-премєр Кістіон оприлюднив інформацію ДП «Укргазвидобування» - рентабельність за результатом минулого року 250%... Рентабельність



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Олег Ляшко

Лідер радикалів порівняв торгівлю газом з торгівлею наркотиками

Торгівля газом в Україні – це більш рентабельний бізнес, ніж проституція і торгівля наркотиками. Про це у кулуарах Верховної Ради журналістам сказав голова Радикальної партії Олег Ляшко.

«Віце-премєр Кістіон оприлюднив інформацію ДП «Укргазвидобування» - рентабельність за результатом минулого року 250%... Рентабельність 250%! Я не знаю жодного іншого виду бізнесу у світі - навіть торгівля наркотиками, зброєю і проституція - не дають такої рентабельності, як торгівля газом в Україні», - зауважив політик.

Як повідомлялось, цього парламентського тижня Верховній Раді пропонується розпочати свою роботу з розгляду питань соціального захисту військовослужбовців та співпраці з МВФ. «Після розгляду питання про порядок денний цієї сесії пропонується перший блок, а саме питання соціального захисту військовослужбовців. Це 7 питань, вони не є конфліктними, але їх надто багато накопилось, і важливо їх розглянути. Це перший блок на вівторок. Другий блок — це питання фінансової політики. Це ті питання, серед них є важливі, зокрема, питання співпраці з МВФ», — повідомив голова парламенту Андрій Парубій..