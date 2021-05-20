Любченко став першим віцепрем'єром та міністром економіки (досьє)

Любченко наголосив на налагодженні співпраці НБУ та Бюро економічної безпеки

Серед пріоритетів Любченко назвав розвиток малого та середнього бізнесу, технологій та економічної незалежності

Верховна Рада призначила Олексія Любченка першим віцепрем’єр-міністром – міністром економіки. Таке рішення підтримали 293 народні депутати.

Серед пріоритетів він назвав розвиток конкуренції, малого та середнього бізнесу, технологій та економічної незалежності. «Головне – міністерство має синхронізувати роботу держорганів, забезпечити стратегічний менеджмент розвитку країни та займатися пошуком стимулів для розвитку», – розповів Любченко.

За словами посадовця, великий бізнес має просувати нові технології та залучати їх до країни. Водночас, малому бізнесу необхідна впорядкована система спрощеного оподаткування і захист підприємницьких ініціатив.

Він наголосив на налагодженні співпраці НБУ та Бюро економічної безпеки, ефективному використанні коштів міжнародної допомоги на проєкти в реальному секторі економіки.

Надважливим, за його словами, є продовження співпраці з МВФ, міжнародними партнерами в інтересах України. Також потрібно активізувати корпоративну реформу та дати новий поштовх для роботи експортно-кредитного агентства, відновити ефективну роботу торгово-економічних місій.

Зазначимо, у 2003–2005 роках Любченко був головою Державної податкової адміністрації в Черкаській області. З лютого 2005 року по 2009 рік він обіймав посаду помічника голови патронатної служби. Тоді ж він був заступником глави Кіровоградської обласної державної адміністрації.

У 2009-2011 роках Любченко був заступник голови Державної податкової адміністрації України. А з червня 2011 по лютий 2012 рік Любченко був директором Департаменту оподаткування юридичних осіб Державної податкової служби.

Із лютого 2012 року по липень 2014-го він обіймав посаду першого віцепрезидента ПАТ «Украгрохімхолдинг». Після цього, до 2015 року він був радником глави відділу радників Департаменту забезпечення діяльності ДФС.

У жовтні 2015 року він обійняв посаду першого віцепрезидента ВАТ «Украгрохімхолдинг».

У квітні минулого року Кабмін призначив Любченка главою Державної податкової служби України. У квітні 2021 року уряд перепризначив його на цю посаду. Згідно з рішенням Кабміну, Любченко мав займати цей пост ще п'ять років.

У четвер, 20 травня, Верховна Рада на засіданні проголосувала за призначення Віктора Ляшка на посаду міністра охорони здоров‘я.

Верховна Рада також 20 травня призначила нового міністра інфраструктури. Ним став керівник «Укравтодору» Олександр Кубраков. «За» проголосували 284 нардепа. Відразу після призначення міністр приніс присягу члена Кабінету міністрів.

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