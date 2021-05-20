Кубраков очолив міністерство інфраструктури: що про нього відомо

«Великим будівництвом» – програмою президента Зеленського – опікується саме Кубраков

Верховна Рада призначила нового міністра інфраструктури. Ним став керівник «Укравтодору» Олександр Кубраков. «За» проголосували 284 нардепа. Відразу після призначення міністр приніс присягу члена Кабінету міністрів.

Кубраков отримав освіту маркетолога в Київському національному економічному університеті, також навчався на короткостроковій програмі в Школі управління ім. Дж. Кеннеді (Гарвард, США).

У 2011 році був радником мера Києва. Спочатку – Олександра Попова. Після перемоги на виборах у червні 2014 року – Віталія Кличка. Кубраков став його радником з IT.

У 2015 році Кубраков покинув КМДА. Він став керівником проектного офісу в Міністерстві юстиції (2015-2016 роки), а з 2016 року протягом трьох років очолював сектор телекомунікацій та IT в Офісі ефективного регулювання.

Так, у 2019 році під №30 пройшов до Верховної Ради за виборчим списком партії «Слуга народу». У листопаді того ж року він виграв конкурс на посаду глави «Укравтодору» після звільнення Славоміра Новака і склав депутатський мандат.

Згідно з даними декларації за 2019 рік, Кубраков задекларував 191 тис грн доходу як заступник директора ТОВ «Міста для людей». Всього за 2019 рік Кубраков задекларував 670 тис грн дивідендів з групи компаній («Місто для людей контактний центр Київ», «Місто для людей розрахунковий центр», «Місто для людей контактний центр»).

Крім того, Кубраков має квартиру площею 55 квадратів, володіє він нею з 2013 року. У його власності - автівки Hyundai Accent 2008 року випуску, Mazda 6 2013 року випуску та BMW X4 2017 року випуску.

Крім зарплати та дивідендів Кубраков живе на дохід від зайняття підприємницькою діяльністю (428 тис. грн).

Кубраков має 720 тис. грн, 70 тис. євро та $270 тис. готівкою. Крім того, 684 тис грн Кубраков позичив.

Глава уряду Денис Шмигаль 19 травня вніс подання на призначення трьох міністрів на вакантні посади. Сьогодні Верховна Рада на засіданні проголосувала за призначення Віктора Ляшка на посаду міністра охорони здоров‘я.

Верховна Рада раніше звільнила Владислава Криклія з посади міністра інфраструктури.