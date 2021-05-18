Крісло для нового фаворита президента. Хто рулитиме українською економікою (досьє)

Офіс «податкової» на Львівській площі у Києві слугував стартом у велику політику вже давно – згадати хоча б Миколу Азарова

Перестановки в уряді, які обговорювали ще восени, мають бути реалізовані уже на цьому тижні. Час «піджимає». Бо якщо не випустити «пару» і не звільнити хоч кількох міністрів, «кришка» суспільних настроїв може вибухнути.

Так, однією з «жертв» кадрової чистки в уряді став міністр економіки Ігор Петрашко, який сам вимушений був написати заяву про звільнення. Неофіційно в «Слузі народу» заявляють, що він нічим не запам’ятався, а радник голови Офісу президента Михайло Подоляк напряму заявив, що у відомства був дефіцит ініціатив,особливо в питаннях захисту промисловості і підприємств під час пандемії. Його ймовірного наступника – голову Державної податкової служби Олексія Любченка – у владній команді вважають системним менеджером з візіонерським баченням і навіть називають новим фаворитом президента, до якого той уважно придивляється. .

Міністерство економіки є особливим ще й тому, що свого часу було об’єднаним з міністерством аграрної політики. Зараз, коли на Банковій побачили, що такий альянс не працює, міністерства знову розділили. Але колишній очільник об’єднаного органу Тимофій Милованов стверджує, що Петрашку та голові старого-нового міністерства аграрної політики Роману Лещенку було дуже складно «ділити територію».

Чи це стало основною версією, чи ні, але в результаті питання вирішується в радикальний спосіб: Петрашко йде, а на його місце приходить людина з великим досвідом роботи у фіскальних органах. А такий досвід накладає своєрідне сприйняття економічних процесів. До слова, якщо згадувати історію, офіс податкової на Львівській площі у Києві слугував стартом у велику політику вже давно – згадати хоча б Миколу Азарова, який дослужився до прем’єра. Чи повторить кар’єрний зліт Олексій Любченко?

«Мінеральний» фіскал

Олексій Любченко народився в селищі Орловець Черкаської області 21 вересня 1971 року, йому 49 років. Закінчив Київський економічний університет за спеціальністю «Економічне і соціальне планування». Перші кроки його кар’єри пов’язані з містом Смілою на Черкащині: він працював тут старшим економістом та керівником відділу міськради. Згодом вийшов на обласний рівень – займав посаду очільника управління з економічних питань Черкаської обладміністрації.

В 1999 році Любченко почав працювати в податковій – при цьому змінив дислокацію. Його було призначено заступником голови Державної податкової адміністрації в Кировоградській області, проте згодом (2003–2005 рр) повернувся на Черкащину вже на посаду голови місцевої податкової. Потім у Любченка була перерва в податковій біографії – з 2005 по 2009 роки він працював на топ-посадах в Кіровоградській обладміністрації. В 2009 році повернувся до податкової, причому одразу на центральний рівень – став заступником голови Державної податкової адміністрації України, в 2011-му був переведений на роль директора департаменту.

З 2012 року Любченко перейшов на роботу в бізнес – першим віцепрезидентом компанії «Украгрохімхлдинг». Вона є одним з найбільших в Україні виробників мінеральних добрив (найбільший завод – в Каменському Дніпропетровської області), компанією володіє харківський бізнесмен Сергій Лесковський. Свого часу атаку російського банку ВТБ на «Дніпровський завод мінеральних добрив» пов’язували з конкуруючими структурами Дмитра Фірташа. Перейшовши у бізнес, зв'язок з Державною фіскальною службою, до структури якої перейшла податкова, Любченко не втрачав, перебуваючи на формальній посаді радника.

Повноцінне повернення нинішнього претендента на входження в уряд до податкової, яка на той час вже була знову відділена від ДФС, відбулося в квітні 2020-го. За рішенням уряду, Любченко змінив на посаді голови ДПС Сергій Верланова, який, як пояснили в Кабміні, виявився нездатним виконувати покладені на нього завдання. На той момент тривав карантин з особливим порядком призначення на держані посади, але, коли конкурси за рік відновились, Любченко був призначений вже повноцінно строком на п’ять років. До речі, його призначення оскаржувалося в сумнозвісному Окружному адміністративному суді Києва, але це не завадило Любченку до цих пір перебувати на посаді головного податківця.

Улюбленець Банкової

Під час своєї діяльності голова ДПС запам’ятався висловлюваннями про запровадження «нульової декларації» для виведення грошей з тіні як пріоритетної для президента задачі та необхідністю розкриття персональних фінансових даних політиків.

У Зеленського дуже хвалять кандидата на міністерство. «Любченко на посаді керівника Державної податкової служби збільшив надходження не за рахунок «драконівських» заходів, тому що в ДПС інструментарій сервісний, у них нема груп захоплення. Він це зробив за рахунок правильної побудови процесів, адміністрування, податкової відкритості і швидкого втілення тих законодавчих заходів, які ми генерували в Верховній Раді», – каже голова пропрезидентської партії Олександр Корнієнко.

В декларації Любченка за минулий рік вказані квартири в Черкасах, Смілі та Києві, якими вони володіють спільно з дружиною. В Знам’янці Кировоградської області на його дружину записана земельна ділянка загальною площею майже в 44 тис. м2. Також подружжя задекларувало мисливський карабін Blaser, пару наручних годинників Breguet та дорогоцінності. Пересуваються вони автомобілями Bombardier Utopia 205 2007 року випуску та Land Rover Evoque 2013 року – обидва записані на дружину. У Любченка є 32 337 дол. та 131 229 грн, розміщених на рахунку в Приватбанку, 49 396 дол., 450 136 грн – в «Златобанку» та 12 тис. дол. і 14 тис. євро готівкою.

Великого відторгнення у монобільшості, яке, скажімо, викликала кандидатура Юрія Вітренка, Любченко не викликає, хоча до нього є певні зауваження щодо ефективності протидії тим же «скруткам» у членів податкового комітету. Проте співрозмовники «Главкому» в комітеті запевняють, що особливих проблем з проходженням його кандидатури в залі, яке прогнозується на четвер, не буде.

Павло Вуєць, «Главком»

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