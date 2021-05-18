Міністр з «Великого будівництва». Досьє на Олександра Кубракова, який очолить Мінінфрастуктури

Діджиталізатор та «великий будівельник»

Олександр Кубраков – чинний глава «Укравтодору». Саме на його кандидатурі зупинились в Офісі президента і планують посадити в крісло міністра інфраструктури. Кубракову ще немає і сорока – він народився 20 серпня 1982 року у Першотравенську (Дніпропетровська обл). Закінчив Київський економічний університет за спеціальністю маркетолога, а такожпройшов короткотермінову програму у Гарварді: Harvard Kennedy School.

Одружений, має двох синів.

ІТ-сфера та інфраструктура

Олександра Кубракова можна назвати одним із діджиталізаторів країни. Перед тим, як потрапити у крісло голови «Укравтодору», спеціалізувався на «Державі у смартфоні» та впровадженні технології 4G. Встиг попрацювати виконавчим директором «Асоціації «Інформаційні технології України», керівником сектору «IT та Телеком» в «Офісі ефективного регулювання (BRDO)», а також брав участь у реалізації низки масштабних проектів: «Домашній інтернет» від «Київстар». Крім того, працював радником мера Києва – спершу Олександра Попова, а потім Віталія Кличка – в ІТ-сфері.

У галузі транспорту Кубраков також працював: став співзасновником ТОВ «Єврокомунсервіс» та групи ТОВ зі спільною назвою «Місто для людей», а також брав участь у реалізації проекту транспортної стратегії міста Києва разом зі Світовим Банком.

Під час нетривалої роботи народним депутатом (у сесійній залі Кубраков просидів лише чотири місяці до свого призначення в «Укравтодор») став автором 16-ти законопроектів, які так чи інакше були пов’язані з транспортною галуззю. До слова, під час роботи нардепом Кубраков був членом Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, однак його законотворчість в основному була спрямована в інше русло.

Дюжину із запропонованих ним проектів законів ухвалили. Серед них – законопроект №1061, який запроваджує аудит безпеки доріг і покликаний знизити аварійність на дорогах та тяжкість наслідків ДТП. Інша знакова для Кубракова законодавча ініціатива, яку підтримали депутати, – про запровадження середньострокової державної цільової програми на будівництво, реконструкцію, капітальний та середній поточний ремонт доріг державного та місцевого значення.

Великий будівельник

Кубраков опікується програмою президента Зеленського «Великим будівництвом». Очевидно, на Банковій задоволені його сумлінністю. Як відомо, основний куратор цього проекту в Офісі президента – Кирило Тимошенко, який і порекомендував Кубракова пересадити в міністерське крісло.

Фото Кубракова на аватарці у соцмережі засвідчує його відданість «великому будівнцтву»

На своїй сторінці у Facebook Кубраков регулярно постить фотографії з будівництва чергової дороги чи мосту.

Кубраков запостив фотографії з будівництва дороги у зоні відчуження

Ексміністр інфраструктури Володимир Омелян назвав кандидатуру Кубракова «достатньо сильною». «Кубраков, на мій подив, показав себе непоганим менеджером. Дороги будуються, цього ніхто не заперечує. Єдине питання – вартість цих доріг», - зазначив ексміністр у коментарі «Главкому».

За словами Омеляна, вартість доріг у минулому році зросла принаймні вдвічі. «Врахуйте: основна складова сировини – бітум – став суттєво дешевшим. Відтак, зростання вартості будівництва доріг не має іншого пояснення, окрім корупційного. Кубраков або є учасником цих корупційних схем, або не має достатньо можливостей чи сил опиратися цим корупційним факторам», - коментує ексміністр.

Необґрунтовано висока вартість доріг – не єдина претензія Омеляна до Кубракова. «Чуттєво втрачений контроль якості будівництва цих доріг. Гарантія на ремонт лише трирічна. Це означає, що за новозбудовані дороги підрядник нестиме відповідальність лише впродовж трьох років, а потім ми будемо мати халепу», - додав ексчиновник.

Президент України Володимир Зеленський та глава Укравтодору Олександр Курбаков

Друзі Кубракова

У Кубракова під час роботи у КМДА з’явився ще один друг – неоднозначна персона, забудовник Андрій Вавриш. На той час Вавриш працював заступником голови Департаменту містобудування та архітектури. Сьогодні ж він фігурує у низці кримінальних розслідувань.

Під час роботи керівником сектору IT&Telecom «Офісу ефективного регулювання» (BRDO) Кубраков також познайомився із майбутім головою уряду – Олексієм Гончаруком, який на той час очолював Офісу.

Через Гончарука, у жовтні 2019 року, Кубраков познайомився і з Юрієм Голиком, головним координатором проекту «Велике будівництво». Коли колишній радник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Голик став спочатку радником голови уряду, а згодом – і радником голови «Укравтодору».

Що у декларації?

Згідно з даними декларації за 2019 рік, Кубраков задекларував 191 тис грн доходу як заступник директора ТОВ «Міста для людей». Всього за 2019 рік Кубраков задекларував 670 тис грн дивідендів з групи компаній («Місто для людей контактний центр Київ», «Місто для людей розрахунковий центр», «Місто для людей контактний центр»).

Крім того, Кубраков має квартиру площею 55 квадратів, володіє він нею з 2013 року. У його власності - автівки Hyundai Accent 2008 року випуску, Mazda 6 2013 року випуску та BMW X4 2017 року випуску.

Крім зарплати та дивідендів Кубраков живе на дохід від зайняття підприємницькою діяльністю (428 тис. грн).

Кубраков має 720 тис. грн, 70 тис. євро та $270 тис. готівкою. Крім того, 684 тис грн Кубраков позичив.

Наталія Сокирчук, «Главком»

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