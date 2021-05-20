Рада призначила Ляшка міністром охорони здоров'я

Головний санітарний лікар очолив МОЗ

У четвер, 20 травня, Верховна рада на засіданні проголосувала за призначення Віктора Ляшка на посаду міністра охорони здоров‘я.

«За» проголосували 262 парламентаря. Ляшко одразу після голосування приніс присягу члена Кабінету міністрів.

Раніше Комітет з питань здоров'я нації схвалив рішення за поданням голови уряду щодо призначення Ляшка головою МОЗ.

18 травня Верховна Рада відправила у відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова. За відповідне рішення проголосували 292 народних депутати.

Нагадаємо, Верховна Рада України призначила Максима Степанова на посаду міністра охорони здоров’я України 20 березня 2020 року. За його кандидатуру з другої спроби проголосували 246 народних депутати.

Як раніше повідомлялося, на засіданні Верховна Рада також відправила у відставку міністра Мінекономрозвитку України Ігоря Петрашка та міністра інфраструктури України Владислава Криклія.