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    «Любителька окупантів» Лобода явилась до Києва. Стерненко скликає небайдужих

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    «Любителька окупантів» Лобода явилась до Києва. Стерненко скликає небайдужих
    Фото: Світлана Лобода/Instagram

    Співачка, яка втекла до країни-агресорки, повернулась в Україну знімати кліп

    Заслужена артистка України Світлана Лобода, яка після 2014 року втекла жити у Росію, повернулася в Україну для зйомок кліпу. Про це написав активіст Сергій Стерненко на своїй сторінці у Facebook.

    Активіст закликав усіх небайдужих та журналістів звернути увагу на цю подію і поставити артистці декілька незручних запитань.

    «Шановні журналісти та просто небайдужі, яких можуть цікавити любителі російських окупантів, є тут інфа по Лободі.

    Сьогодні з 21:00 по 05:00 в ТЦ Атмосфера на Столичному шосе вона буде знімати свій кліп. Думаю, не дуже захоче відповідати на запитання про любов до агресора», – написав Стерненко.

    Нагадаємо, нещодавно Лобода назвала Російську Федерацію «нашей страной». Сталося це на врученні премії «МузТб» у Москві. Артистка, яка проміняла Україну на країну агресора, вийшла на червону доріжку і перед численними камерами чітко дала зрозуміти, яка держава для неї тепер «наша».

    – Я вражена масштабами цієї премії. Вважаю, що «МузТб» – найкраща премія нашої країни», – зазначила Лобода, відповідаючи на питання ведучої Ксенії Собчак.

    Раніше чоловік та продюсер співачки Таїсії Повалій Ігор Ліхута поскаржився, що у їхньої сім’ї «вкрали сім років спокійного, адекватного, нормального життя» та натякнув, що може піти в українську політику.

    Як відомо, Повалій з початку Революції гідності 2014 року в Україні не виступала і концерти давала в Росії.

    Читайте також: Ротару, Лобода, Ані Лорак та Повалій: хто з українських артистів поїхав у Росію на Пісню року
    Теги: Світлана Лобода Facebook Сергій Стерненко
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    «Любителька окупантів» Лобода явилась до Києва. Стерненко скликає небайдужих