«Любителька окупантів» Лобода явилась до Києва. Стерненко скликає небайдужих

Співачка, яка втекла до країни-агресорки, повернулась в Україну знімати кліп

Заслужена артистка України Світлана Лобода, яка після 2014 року втекла жити у Росію, повернулася в Україну для зйомок кліпу. Про це написав активіст Сергій Стерненко на своїй сторінці у Facebook.

Активіст закликав усіх небайдужих та журналістів звернути увагу на цю подію і поставити артистці декілька незручних запитань.

«Шановні журналісти та просто небайдужі, яких можуть цікавити любителі російських окупантів, є тут інфа по Лободі.

Сьогодні з 21:00 по 05:00 в ТЦ Атмосфера на Столичному шосе вона буде знімати свій кліп. Думаю, не дуже захоче відповідати на запитання про любов до агресора», – написав Стерненко.

Нагадаємо, нещодавно Лобода назвала Російську Федерацію «нашей страной». Сталося це на врученні премії «МузТб» у Москві. Артистка, яка проміняла Україну на країну агресора, вийшла на червону доріжку і перед численними камерами чітко дала зрозуміти, яка держава для неї тепер «наша».

– Я вражена масштабами цієї премії. Вважаю, що «МузТб» – найкраща премія нашої країни», – зазначила Лобода, відповідаючи на питання ведучої Ксенії Собчак.

Раніше чоловік та продюсер співачки Таїсії Повалій Ігор Ліхута поскаржився, що у їхньої сім’ї «вкрали сім років спокійного, адекватного, нормального життя» та натякнув, що може піти в українську політику.

Як відомо, Повалій з початку Революції гідності 2014 року в Україні не виступала і концерти давала в Росії.