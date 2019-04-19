Люди Коломойського «оточили» Зеленського навіть вдома, - ЗМІ



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Колаж: Bihus.Info

За даними розслідуванння Bihus.Info, на вул. Грушевського, 9-А, разом з Володимиром Зеленським має квартири оточення олігарха Ігоря Коломойського

В елітному будинку поблизу Верховної Ради на вулиці Грушевського, 9-А, разом з Володимиром Зеленським має квартири оточення олігарха Ігоря Коломойського. Про це йдеться в розслідуванні журналістів програми «Наші гроші з Денисом Бігусом» (Bihus.Info).

Родина Зеленських володіє там квартирою через кіпрську фірму «Алдоранте Лімітед». Тут же двома квартирами володіє родина бізнес-партнерів Зеленського Шефірів. Ще одні апартаменти належать соратнику Ігоря Коломойського Тімуру Міндічу. Це саме на його авто нині їздить Володимир Зеленський.

Окрім них, у будинку на Грушевського має дві квартири інша близька до Коломойського людина – голова Волинської облради Ігор Палиця. Авто, записане на пов’язану з Палицею фірму, їздить в кортежі Зеленського. Квартиру на Грушевського Палиця орендує у Івана Кравчука.

Сам Ігор Коломойський у розмові з Bihus.Info зізнався, що дізнається новини про виборчу кампанію Зеленського від свого ж адвоката, а паралельно представника Володимира Зеленського, як кандидата в президенти – Андрія Богдана.

Інфографіка: Bihus.Info

Нагадаємо, як з’ясували журналісти Bihus.Info з листування офіційних і неофіційних членів Зе-команди, Андрій Богдан очолює одну з найвпливовіших неформальних груп у штабі Зеленського під назвою «Дядя». За словами співрозмовників, функції Богдана виходять за межі юридичного напрямку - він курує окремий медіа-офіс, з власним бюджетом та повноваженнями.

Окремо штабісти у листуванні виділяють групу «Нижний», яку очолює Сергій Нижний, адвокат та партнер компанії «Хіллмонт Партнерс» , що співпрацювала з «Кварталом» і працює з партію «Слуга народу». Юрист уже потрапляв у розслідування «Наших грошей». Минулого року житло, що орендується для нардепа та соратника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, розбили на дві частини, власником однієї став саме Сергій Нижний. Нижний пояснює: «Він сусід мій, я купив квартиру, а він знімає квартиру поруч на сходовій клітині».

Третю групу штабісти називають «Регионы» з лідером Іллею Павлюком. Головна його функція – координація і фінанси регіональних представників Зе-команди. Наприклад, пошук фізичних осіб підприємців зі стабільним доходом та без боргів для поповнення через них виборчого фонду або ж контроль на місцях. Більшість згадок Павлюка у ЗМІ стосуються періоду його діяльності часів Януковича. У статтях того періоду Павлюка називають «рішалою на митниці», «посередником у митних питаннях» і навіть «королем контрабанди» у західному регіоні. Павлюк був помічником народного депутата Ігоря Калєтніка. В момент активної співпраці з митницею Павлюка Калєтнік офіційно її очолював.

Четверта група впливу у штабі - «Квартал». Її лідери – бізнес-партнери Зеленського по кіноіндустрії брати Сергій та Борис Шефіри. Проаналізувавши листування, можна припустити, що Сергій вирішує фінансові питання.