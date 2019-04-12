Коломойський: юрист Зеленського Андрій Богдан – мій особистий адвокат



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Андрій Богдан є особистим адвокатом Ігоря Коломойського Колаж: radiosvoboda.org

На Володимира Зеленського працює адвокат Ігоря Коломойського Андрій Богдан

Юрист кандидата у президенти України Володимира Зеленського Андрій Богдан є адвокатом олігарха Ігоря Коломойського. Про це Коломойський заявив журналістам програми «Схеми: корупція в деталях».

Зокрема, Коломойський прокоментував перельоти Богдана в Женеву і Тель-Авів.

«Він, перш за все, мій адвокат...Я вам скажу, що він ще працює і на інших людей, що іноді викликає у мене роздратування, тому що виникає питання: чи є конфлікт інтересів? Ви ж розумієте, що, починаючи з Авраама, всі люди якось між собою пов'язані», - зазначив Коломойський.

Нагадаємо, раніше журналісти стверджували, що юрист Коломойського зустрічався з директором НАБУ від імені штабу Зеленського. За даними «Схем», 3 квітня Богдан зустрівся з Артемом Ситником в якості представника штабу Зеленського. Зустріч тривала 30 хвилин, сторони обговорювали діяльність антикорупційних органів.

За даними Bihus.Info, у тільки з початку 2019-го року Богдан чотири рази навідувався до Тель-Авіва, в 15-км від якого розташований офіс Коломойського. А у 2018-му Богдан постійно літав у Женеву, де на той час жив і працював олігарх.