  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Коломойський: юрист Зеленського Андрій Богдан – мій особистий адвокат

    • Розсилка
    <span>Андрій Богдан є особистим адвокатом Ігоря Коломойського</span> - Коломойський: юрист Зеленського Андрій Богдан – мій особистий адвокат
    Андрій Богдан є особистим адвокатом Ігоря Коломойського
    Колаж: radiosvoboda.org

    На Володимира Зеленського працює адвокат Ігоря Коломойського Андрій Богдан

    Юрист кандидата у президенти України Володимира Зеленського Андрій Богдан є адвокатом олігарха Ігоря Коломойського. Про це Коломойський заявив журналістам програми «Схеми: корупція в деталях».

    Зокрема, Коломойський прокоментував перельоти Богдана в Женеву і Тель-Авів.

    Читайте також

    «Він, перш за все, мій адвокат...Я вам скажу, що він ще працює і на інших людей, що іноді викликає у мене роздратування, тому що виникає питання: чи є конфлікт інтересів? Ви ж розумієте, що, починаючи з Авраама, всі люди якось між собою пов'язані», - зазначив Коломойський.

    Нагадаємо, раніше журналісти стверджували, що юрист Коломойського зустрічався з директором НАБУ від імені штабу Зеленського. За даними «Схем», 3 квітня Богдан зустрівся з Артемом Ситником в якості представника штабу Зеленського. Зустріч тривала 30 хвилин, сторони обговорювали діяльність антикорупційних органів.

    За даними Bihus.Info, у тільки з початку 2019-го року Богдан чотири рази навідувався до Тель-Авіва, в 15-км від якого розташований офіс Коломойського. А у 2018-му Богдан постійно літав у Женеву, де на той час жив і працював олігарх. 

    Читайте також
    Ігор Коломойський вибори НАБУ адвокат Володимир Зеленський корупція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ