Сьогоднішні дебати перетворюють на два різних шоу, – Андрій Білецький



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Лідер «Національного Корпусу» Андрій Білецький розповів про ставлення до сьогоднішніх дебатів

Учора, 18 квітня, народний депутат та лідер політичної партії «Національний Корпус» Андрій Білецький у прямому ефірі на телеканалі ZIK розповів про ставлення до дебатів між кандидатами в президенти Володимиром Зеленським та Петром Порошенком, які мають відбутися на НСК «Олімпійський» уже сьогодні.

За словами політика, ні він сам, ні представники очолюваної ним політичної сили не планують бути присутніми сьогодні на дебатах, адже все, що вони хотіли почути від чинного президента, той уже сказав.

«Мені особисто як людині не цікаво бути присутнім на сьогоднішніх дебатах. І я можу заявити, що і «Національний Корпус» не буде присутній, хоча цього багато хто очікував», – заявив Андрій Білецький.

Лідер «Національного Корпусу» також підкреслив, що формат, в якому планують провести сьогоднішні дебати, – на стадіоні – влаштовує обох кандидатів, проте це не дасть очікуваних відповідей самим виборцям.

«Цей формат абсолютно влаштовує обидві сторони. І хоча місце проведення дебатів одне, насправді ніхто нікого так і не почув. Єдиного формату дебатів ми не побачимо. Це будуть два різних шоу. От і все», – прокоментував політик.

Нагадаємо, що сьогодні, 19 квітня, в Києві на НСК «Олімпійський» відбудуться дебати між кандидатами в президенти України, які вийшли у другий тур, – Володимиром Зеленським та Петром Порошенком. Захід має розпочатися о 19:00. Станом на зараз стадіон уже підготували до приїзду політиків. Зокрема, там встановили дві різні сцени – для кожного з кандидатів окремо.

Також нагадуємо, що два місяці поспіль прибічники політичної партії «Національний Корпус» вимагали від президента Петра Порошенка взяти під особистий контроль ситуацію в «Укроборонпромі» та сприяти притягненню до відповідальності всіх високопоставлених учасників схеми з розкрадання коштів української армії, про яку стало відомо після резонансного журналістського розслідування. З цього приводу партією було проведено близько двох десятків мітингів у різних куточках України, однак це не дало очікуваного результату.

За словами самого Порошенка, він не має права втручатися в ситуацію з «Укроборонпромом», адже винуватість чи невинуватість учасників одіозної схеми має бути встановлена судом.

У той же час президент продовжує заперечувати, що на його лояльність до корупціонерів вплинули особисті та ділові зв’язки з одним із них – нині звільненим з посади першим заступником секретаря РНБО Олегом Гладковським.

Нагадаємо, другий тур президентських виборів, в якому візьмуть участь Петро Порошенко та Володимир Зеленський, відбудеться 21 квітня, визначили в ЦВК. Також комісія затвердила текст виборчого бюлетеня на другий тур. Бюлетень буде сіро-блакитного кольору розміром 20 на 15 см.

Другому туру передуватиме традиційний «день тиші» напередодні. Результати голосування мають бути встановлені не пізніше 1 травня, а офіційно оприлюднені все в тих же газетах – ще за три дні.

Протягом 30 днів з моменту оприлюднення офіційних результатів має відбутись інавгурація – тож максимум 3 червня в Україні з’явиться новий (старий) президент.

Як відомо, у першому турі Зеленського підтримали 30,24% (5 713 825 виборців), Порошенка - 15,95%(3 014 523 виборців), а Гриценка - 6,91% (1 306 411 виборців).