«Квартал», «Дядя», «Нижні» та «Регіони». Хто насправді керує штабом Зеленського



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Володимир Зеленський

Групу «Дядя» очолює адвокат олігарха Ігоря Коломойського Андрій Богдан

Виборчий штаб кандидата в президенти Володимира Зеленського умовно поділений на чотири групи, які контролюють окремі напрямки роботи та мають своїх лідерів. Хто насправді впливає на рішення в штабі Зеленського журналісти програми «Наші гроші з Денисом Бігусом» встановили з листування низки офіційних і неофіційних членів Зе-команди.

«Квартал», «Дядя», «Нижние» та «Регионы» - так описав структуру штабу Зеленського у розпал передвиборчої кампанії координатор Зе-команди Олександр Корнієнко у листуванні з виконавчим продюсером «Кварталу» Сергієм Трофімовим.

Джерело: Bihus.info