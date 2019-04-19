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    «Квартал», «Дядя», «Нижні» та «Регіони». Хто насправді керує штабом Зеленського

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    Володимир Зеленський - «Квартал», «Дядя», «Нижні» та «Регіони». Хто насправді керує штабом Зеленського
    Володимир Зеленський

    Групу «Дядя» очолює адвокат олігарха Ігоря Коломойського Андрій Богдан

    Виборчий штаб кандидата в президенти Володимира Зеленського умовно поділений на чотири групи, які контролюють окремі напрямки роботи та мають своїх лідерів. Хто насправді впливає на рішення в штабі Зеленського журналісти програми «Наші гроші з Денисом Бігусом» встановили з листування низки офіційних і неофіційних членів Зе-команди.

    «Квартал», «Дядя», «Нижние» та «Регионы» - так описав структуру штабу Зеленського у розпал передвиборчої кампанії координатор Зе-команди Олександр Корнієнко у листуванні з виконавчим продюсером «Кварталу» Сергієм Трофімовим.

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    Джерело: Bihus.info

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