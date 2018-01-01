Мадуро збирається випустити національну криптовалюту, забезпечену нафтою

Венесуела випускає криптовалюту, забезпечену нафтою

Президент Венесуели Мадуро розпорядився про випуск перших 100 мільйонів Petro, національної криптовалюти, забезпеченої нафтою. Про це повідомляє Cointelegraph. Один Petro буде дорівнює одному барелю нафти. «Я наказав випустити 100 мільйонів Petro, виходячи із запасів нафти в нашій країні. Вартість одного Petro дорівнює 1 барелю венесульскої



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Венесуела випускає криптовалюту, забезпечену нафтою

Президент Венесуели Мадуро розпорядився про випуск перших 100 мільйонів Petro, національної криптовалюти, забезпеченої нафтою. Про це повідомляє Cointelegraph.

Один Petro буде дорівнює одному барелю нафти. «Я наказав випустити 100 мільйонів Petro, виходячи із запасів нафти в нашій країні. Вартість одного Petro дорівнює 1 барелю венесульскої нафти», - заявив Мадуро.

14 січня відбудеться перша національна зустріч майнерів нової криптовалюти, а також буде опублікована технічна документація по проекту.

Оголошення відповідає попереднім заявам Мадуро про те, що Венесуела випустить криптовалюту забезпечену нафтою. Через проблеми, пов'язані з гіперінфляцією в країні практично втратили довіру до національної валюти - болівара. Це призвело до зростання популярності криптовалют та індустрій, пов'язаних з ними, зокрема майнінгу. Біткоїн став користуватися такою популярністю, що з'явився навіть спеціальний термін, який описує це явище - біткоїнізація.

В інших країнах, в тому числі в Зімбабве, також спостерігається безпрецедентне зростання популярності криптовалют і біткоїну в умовах фінансової нестабільності.