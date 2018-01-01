Македонія висловила готовність змінити назву країни заради примирення з Грецією

Сторони можуть погодитися на назви Північна Македонія, Нова Македонія або Верхня Македонія

Македонія згодна додати до своєї назви географічний класифікатор, щоб зняти суперечку з Грецією, яка заважає країні вступити в майбутньому в Європейський союз і НАТО. Про це 6 лютого заявив прем'єр-міністр Зоран Заєв в Скоп'є, інформує Reuters. Заєв зазначив, що влада країни хоче, щоб переговори з Грецією досягли успіху. Сторони можуть



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Прапори Греції та Македонії

Сторони можуть погодитися на назви Північна Македонія, Нова Македонія або Верхня Македонія

Македонія згодна додати до своєї назви географічний класифікатор, щоб зняти суперечку з Грецією, яка заважає країні вступити в майбутньому в Європейський союз і НАТО.

Про це 6 лютого заявив прем'єр-міністр Зоран Заєв в Скоп'є, інформує Reuters.

Заєв зазначив, що влада країни хоче, щоб переговори з Грецією досягли успіху. Сторони можуть погодитися на назви Північна Македонія, Нова Македонія або Верхня Македонія.

Уряд Македонії ухвалив рішення перейменувати головний аеропорт і ключову автомагістраль країни, які були названі в честь Олександра Македонського. За словами прем'єра, аеропорт буде перейменовано в «Міжнародний аеропорт Скоп'є», а шосе назвуть «Дружба».

«Сьогоднішнім рішенням ми підтверджуємо наш крок до побудови дружби і довіри з Грецією», – підкреслив Заєв.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Греції Алексіс Ципрас заявляв, що відсутність остаточного рішення у суперечці довкола назви підриває національні інтереси Греції.

З огляду на заперечення Греції щодо використання назви, Македонія в 1993 році приєдналася до Організації Об’єднаних Націй як колишня Югославська Республіка Македонія (КЮРМ).

Раніше прем'єр-міністр Македонії Зоран Заєв заявляв, що нова назва країни буде визначена в результаті референдуму.