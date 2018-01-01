У Греції протестуватимуть проти компромісу щодо назви «Македонія»

Греція втягнута в тривалу суперечку з її балканським сусідом

У Греції організатори пообіцяли провести масові демонстрації в Афінах 4 лютого, щоб спонукати уряд не йти на компроміси у суперечці із сусідньою Македонією довкола її назви. Прес-секретар мітингу Міхаліс Патсікас повідомив журналістам, що організатори очікують до 1 мільйона учасників демонстрації. Греція втягнута в тривалу суперечку з її



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Греція втягнута в тривалу суперечку з її балканським сусідом

У Греції організатори пообіцяли провести масові демонстрації в Афінах 4 лютого, щоб спонукати уряд не йти на компроміси у суперечці із сусідньою Македонією довкола її назви.

Прес-секретар мітингу Міхаліс Патсікас повідомив журналістам, що організатори очікують до 1 мільйона учасників демонстрації.

Греція втягнута в тривалу суперечку з її балканським сусідом за використанням назви «Македонія». Суперечка виникла після того, як Македонія, що десятки років була частиною колишньої Югославії, отримала у 1991 році незалежність.

Греція стверджує, що ім’я сусідньої країни означає претензії до назви грецької провінції Македонія і хоче це змінити. Македонська влада заперечує звинувачення.

Лідери обох країн заявили про досягнуті успіхи у врегулюванні суперечки, вказавши на те, що будь-яка угода може включати назву «Македонія» з додатком «Верхня», «Нова» або «Північна».

Переговірник від ООН Метью Німец 1 лютого висловив оптимізм щодо того, що балканські сусіди можуть припинити суперечки цього року, незважаючи на жорстку опозицію націоналістичних партій у обох країнах.

Протест в Афінах стане другою великою демонстрацією в грецькій столиці за останні тижні. 21 січня у грецьких Салоніках в акції протесту щодо назви збиралися десятки тисяч людей. Поліція повідомляла про 90 тисяч, організатори – до 400 тисяч учасників.

Організатори протестів в Афінах прогноззують, що кількість учасників демонстрації буде принаймні втричі бульшою, ніж у Салоніках.

Прем’єр-міністр Греції Алексіс Ципрас нещодавно заявив, що відсутність остаточного рішення у суперечці довкола назви підриває національні інтереси Греції.

З огляду на заперечення Греції щодо використання назви, Македонія в 1993 році приєдналася до Організації Об’єднаних Націй як колишня Югославська Республіка Македонія (КЮРМ).

Раніше прем'єр-міністр Македонії Зоран Заєв заявляв, що нова назва країни буде визначена в результаті референдуму.

Джерело: Радіо Свобода