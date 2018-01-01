Макрон назвав обмін полоненими на Донбасі успіхом «нормандської четвірки»

27 грудня Україна повернула з полону бойовиків 73 людини

Чотиристоронні переговори у нормандському форматі дали Україні результат у питанні обміну заручниками. Про це сказав президент Франції, котра є учасницею нормандского формату, Еммануель Макрон, передає посольство Франції в Україні. «В останні тижні ми також змогли разом досягти відчутних результатів, і я вітаю їх. Зокрема, думаю про те, що



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Еммануель Макрон

27 грудня Україна повернула з полону бойовиків 73 людини

Чотиристоронні переговори у нормандському форматі дали Україні результат у питанні обміну заручниками.

Про це сказав президент Франції, котра є учасницею нормандского формату, Еммануель Макрон, передає посольство Франції в Україні.

«В останні тижні ми також змогли разом досягти відчутних результатів, і я вітаю їх. Зокрема, думаю про те, що Нормандський формат дозволив провести в Україні взаємне звільнення полонених наприкінці минулого року», - сказав він.

"В останні тижні ми також змогли разом досягти відчутних результатів, і я вітаю їх. Зокрема, думаю про те, що Нормандський формат дозволив провести в Україні взаємне звільнення полонених наприкінці минулого року." @EmmanuelMacron https://t.co/gYVAXMm49y — La France en Ukraine (@FranceenUkraine) 5 січня 2018 р.

Нагадаємо, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив, що деякі зі звільнених українців підозрюються у фінансуванні тероризму й інформуванні бойовиків.

Як відомо, 27 грудня Україна повернула з полону бойовиків 73 людини, на окуповані території виїхало 233 особи.

За словами глави СБУ, звільнених полонених перевірять «на зв’язок з Росією»Відомо, що серед звільнених з полону ОРДЛО українців 14 підозрюються у дезертирстві.

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