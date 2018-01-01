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    Макрон назвав обмін полоненими на Донбасі успіхом «нормандської четвірки»

    27 грудня Україна повернула з полону бойовиків 73 людини
    Чотиристоронні переговори у нормандському форматі дали Україні результат у питанні обміну заручниками. Про це сказав президент Франції, котра є учасницею нормандского формату, Еммануель Макрон, передає посольство Франції в Україні. «В останні тижні ми також змогли разом досягти відчутних результатів, і я вітаю їх. Зокрема, думаю про те, що
    • Вчора, 23:03
    • Розсилка
    Еммануель Макрон
    Еммануель Макрон

    27 грудня Україна повернула з полону бойовиків 73 людини

    Чотиристоронні переговори у нормандському форматі дали Україні результат у питанні обміну заручниками.

    Про це сказав президент Франції, котра є учасницею нормандского формату, Еммануель Макрон, передає посольство Франції в Україні.

    «В останні тижні ми також змогли разом досягти відчутних результатів, і я вітаю їх. Зокрема, думаю про те, що Нормандський формат дозволив провести в Україні взаємне звільнення полонених наприкінці минулого року», - сказав він.

    Нагадаємо, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив, що деякі зі звільнених українців підозрюються у фінансуванні тероризму й інформуванні бойовиків. 

    Як відомо, 27 грудня Україна повернула з полону бойовиків 73 людини, на окуповані території виїхало 233 особи.

    За словами глави СБУ, звільнених полонених перевірять «на зв’язок з Росією»Відомо, що серед звільнених з полону ОРДЛО українців 14 підозрюються у дезертирстві.

    Читайте також інтерв’ю «Главкома»: Звільнений з полону боєць «Азова» Євген Чудніцов: Мене непокоїть те, хто складав списки на обмін

    Нормандська четвірка Франція ОРДЛО обмін полоненими посольство Україна окуповані території Еммануель Макрон
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