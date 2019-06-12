Макрон назвав умови приєднання Росії до Великої сімки



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Президент Франції Еммануель Макрон

Французький президент вважає, що у відносинах з Москвою потрібна «нова динаміка»

Можливість відновлення формату G8 ( Велика вісімка - ред.) залежить від зусиль Москви з реалізації Мінських угод та припинення військового конфлікту в Україні. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє телеканал RTS.

За його словами, Європі необхідно підтримувати «стратегічну дискусію» з Росією, незважаючи на розбіжності. Він вважає, що у відносинах з РФ потрібна «нова динаміка».

Однак, він зазначив, що ЄС не повинен забувати про анексію Росією Криму. Також, за словами Макрона, РФ зможе повернуться в G8 тільки після реалізації Мінських угод та припинення військового конфлікту в Україні.

Зазначимо, президент Франції цього тижня збирається провести «тривалу і змістовну» розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

Зазначимо, що у квітні у Великій сімці пригрозили Росії новими санкціями.

«Безумовно, Росія втягнута в конфлікт через маріонеток, яких вона підтримує, і несе головну відповідальність. Ми нагадуємо, що тривалість економічних санкцій повністю пов'язана з абсолютним виконанням Росією її зобов'язань Мінськими угодами. Ці санкції можуть бути скасовані, якщо РФ дійсно виконає ці зобов'язання, але ми також готові вжити нові обмежувальні заходи, якщо дії Росії призведуть до цього», - наголошувалося тоді в комюніке.

Також нагадаємо, що минулого тижня посли країн G7 привітали рішення КСУ про скасування е-декларування для активістів.