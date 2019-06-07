Посли країн G7 привітали рішення КСУ про скасування е-декларування для активістів

Про це йдеться у повідомленні французького головування в G7 у Twitter Групи підтримки України.

«Посли країн G7 вітають рішення Конституційного суду, який визнав неконституційним запровадження е-декларування для антикорупційних активістів. Це довгоочікуване рішення зміцнює верховенство права та громадянське суспільство в Україні», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Конституційний суд визнав неконституційним запровадження електронного декларування для громадських активістів.