Посли країн G7 привітали рішення КСУ про скасування е-декларування для активістів
Електронне декларування для громадських активістів визнано неконституційним
Про це йдеться у повідомленні французького головування в G7 у Twitter Групи підтримки України.
«Посли країн G7 вітають рішення Конституційного суду, який визнав неконституційним запровадження е-декларування для антикорупційних активістів. Це довгоочікуване рішення зміцнює верховенство права та громадянське суспільство в Україні», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Конституційний суд визнав неконституційним запровадження електронного декларування для громадських активістів.
Як повідомлялось, США закликали українську владу скасувати законодавчу вимогу для антикорупційних активістів обов'язково заповнювати декларацію.
23 березня 2017 року Верховна Рада зобов'язала членів громадських антикорупційних організацій і кандидатів у депутати і президенти подавати електронні декларації.