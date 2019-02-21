Посли Великої сімки підтримали медреформи в Україні



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Європейські дипломати відзначили, що структурні реформи її первинної ланки вже пішли на користь більше 25 млн українців

Посли країн Великої сімки (G7) в Україні підтримали впровадження медичної реформи. Про це повідомляє Twitter прес-служби G7.

У прес-службі відзначили, що структурні реформи її первинної ланки вже пішли на користь більше 25 млн українців.

«Доступ до якісної пацієнт-орієнтованої системи охорони здоров'я залишається однією з ключових проблематик суспільства. Структурні реформи її первинної ланки вже пішли на користь більше 25 млн. українців. Посли країн G7 виступають на підтримку сталого впровадження медичної реформи», - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що Національна служба здоров'я України відкриває підрозділи в регіонах. Зокрема, це будуть Північний (у Харкові), Східний (в Дніпрі), Південний (в Одесі), Західний (у Львові) та Центральний (у Києві) підрозділи. Кожен з них працюватиме на запровадження змін в регіонах спільно з місцевими управлінцями, медичною спільнотою та громадянами.

Нагадаємо, 5 лютого Окружний адмінсуд Києва частково задовольнив позов народного депутата від Радикальної партії Ігоря Мосійчука і заборонив Супрун здійснювати повноваження виконувача обов’язків міністра охорони здоров'я.

18 лютого роботу Міністерства охорони здоров'я розблокували: вже підписані накази щодо розподілу життєво необхідних ліків та вакцин проти поліомієліту, кору, паротиту і краснухи за більш ніж 10 напрямами державних закупівель.