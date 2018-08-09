Макрон поговорить з Путіним про Сенцова - Reuters



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Макрон та Путін

Телефонна розмова президентів Франції та РФ відбудеться 10 серпня

Президент Франції Еммануель Макрон планує обговорити з президентом Росії Володимиром Путіним питання щодо українського політв'язня Кремля Олега Сенцова.

Про це 9 серпня повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерело в Єлисейському палаці.

Повідомляється, що телефонна розмова Макрона з Путіним відбудеться в п’ятницю, 10 серпня.

Інші подробиці невідомі.

Нагадаємо, український омбудсмен Людмила Денісова звернулася з листом до керівника адміністрації президента РФ з проханням терміново доповісти президенту РФ про стан Олега Сенцова.

9 серпня російський омбудсмен Тетяна Москалькова повідомила, що в колонію до Олега Сенцова «їде громадська наглядова комісія». Пізніше вона надіслала Денісовій свіжі фото Олега.

Денісова попросила Москалькову, щоб вона організувала переведення Сенцова в московський інститут або в лікарню, в якій є спеціалісти з ендогенного харчування.

Український омбудсмен повідомила, що вона говорила з адвокатом Сенцова Дмитром Дінзе, «який сказав, що ситуація дуже погана». «З його слів, у Сенцова зараз третя затяжна криза», - заявила 9 серпня Денісова.

Джерело: РБК-Україна