Макрон поговорить з Путіним про Сенцова - Reuters
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Телефонна розмова президентів Франції та РФ відбудеться 10 серпня
Президент Франції Еммануель Макрон планує обговорити з президентом Росії Володимиром Путіним питання щодо українського політв'язня Кремля Олега Сенцова.
Про це 9 серпня повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерело в Єлисейському палаці.
Повідомляється, що телефонна розмова Макрона з Путіним відбудеться в п’ятницю, 10 серпня.
Інші подробиці невідомі.
Нагадаємо, український омбудсмен Людмила Денісова звернулася з листом до керівника адміністрації президента РФ з проханням терміново доповісти президенту РФ про стан Олега Сенцова.
9 серпня російський омбудсмен Тетяна Москалькова повідомила, що в колонію до Олега Сенцова «їде громадська наглядова комісія». Пізніше вона надіслала Денісовій свіжі фото Олега.
Денісова попросила Москалькову, щоб вона організувала переведення Сенцова в московський інститут або в лікарню, в якій є спеціалісти з ендогенного харчування.
Український омбудсмен повідомила, що вона говорила з адвокатом Сенцова Дмитром Дінзе, «який сказав, що ситуація дуже погана». «З його слів, у Сенцова зараз третя затяжна криза», - заявила 9 серпня Денісова.
Джерело: РБК-Україна