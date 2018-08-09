  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Макрон поговорить з Путіним про Сенцова - Reuters

    • Розсилка
    Макрон та Путін - Макрон поговорить з Путіним про Сенцова - Reuters
    Макрон та Путін

    Телефонна розмова президентів Франції та РФ відбудеться 10 серпня

    Президент Франції Еммануель Макрон планує обговорити з президентом Росії Володимиром Путіним питання щодо українського політв'язня Кремля Олега Сенцова.

    Про це 9 серпня повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерело в Єлисейському палаці.

    Повідомляється, що телефонна розмова Макрона з Путіним відбудеться в п’ятницю, 10 серпня.

    Інші подробиці невідомі.

    Нагадаємо, український омбудсмен Людмила Денісова звернулася з листом до керівника адміністрації президента РФ з проханням терміново доповісти президенту РФ про стан Олега Сенцова.

    9 серпня російський омбудсмен Тетяна Москалькова повідомила, що в колонію до Олега Сенцова «їде громадська наглядова комісія». Пізніше вона надіслала Денісовій свіжі фото Олега.

    Денісова попросила Москалькову, щоб вона організувала переведення Сенцова в московський інститут або в лікарню, в якій є спеціалісти з ендогенного харчування.

    Український омбудсмен повідомила, що вона говорила з адвокатом Сенцова Дмитром Дінзе, «який сказав, що ситуація дуже погана». «З його слів, у Сенцова зараз третя затяжна криза», - заявила 9 серпня Денісова.

    Джерело: РБК-Україна

    Читайте також
    Олег Сенцов Путін політв’язні Еммануель Макрон Людмила Денісова Тетяна Москалькова
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ