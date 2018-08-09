Росія передала свіжі фото Сенцова з колонії



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Facebook Людмили Денісової Олег Сенцов в російській колонії, 9 серпня 2018 року

За інформацією російської сторони, Олег «активний, ходить дивитися телевізор, читає книжки»

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова оприлюднила фото Олега Сенцова, зроблені в четвер, 9 серпня, російською стороною.

«Від Уповноваженого РФ надійшли фото Олега Сенцова. За інформацією, яку їй передали, Олег активний, ходить дивитися телевізор, читає книжки, пише щось час від часу. Всі, цитую, дивуються, як він витримує, стан його задовільний», - написала Денісова на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, Денісова звернулася з листом до керівника адміністрації президента РФ з проханням терміново доповісти президенту РФ про стан Олега Сенцова.

9 серпня російський омбудсмен Тетяна Москалькова повідомила, що в колонію до Олега Сенцова «їде громадська наглядова комісія», і пообіцяла надіслати українському омбудсмену відео розмови з Сенцовим, зроблене під час розмови з ним 9 серпня.

Денісова попросила Москалькову, щоб вона організувала переведення Сенцова в московський інститут або в лікарню, в якій є спеціалісти з ендогенного харчування.

Український омбудсмен повідомила, що вона говорила з адвокатом Сенцова Дмитром Дінзе, «який сказав, що ситуація дуже погана». «З його слів, у Сенцова зараз третя затяжна криза», - заявила 9 серпня Денісова.