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    Макрон вирішив реорганізувати іслам у Франції

    Французький лідер відмовився розкрити подальші подробиці плану реорганізації ісламу
    Президент Франції Еммануель Макрон хоче реорганізувати іслам у Франції, щоб краще інтегрувати віру, побороти фундаменталізм і зберегти «національну згуртованість». Про це повідомляє Politico. «Ми працюємо над структуруванням ісламу у Франції, а також над тим,  як це пояснити, тому що це є дуже важливим»,  -
    • Сьогодні, 02:56
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    Президент Франції Еммануель Макрон&nbsp;
    Президент Франції Еммануель Макрон 

    Французький лідер відмовився розкрити подальші подробиці плану реорганізації ісламу

    Президент Франції Еммануель Макрон хоче реорганізувати іслам у Франції, щоб краще інтегрувати віру, побороти фундаменталізм і зберегти «національну згуртованість».

    Про це повідомляє Politico.

    «Ми працюємо над структуруванням ісламу у Франції, а також над тим,  як це пояснити, тому що це є дуже важливим»,  - сказав Макрон у інтерв’ю Le Journal du Dimanche, оприлюдненому в неділю.

    «Моя мета полягає в тому, щоб знову відкрити те, що лежить в основі laïcité (французька концепція секуляризму), можливість вірити або не вірити, щоб зберегти національну згуртованість і можливість мати свободу свідомості», - пояснив французький президент.

    Французький лідер відмовився розкрити подальші подробиці плану реформування.

    «Я не буду озвучувати цю пропозицію, поки робота не буде завершена», - сказав Макрон.

    До слова, Папа Римський Франциск закликав прихожан молитися виходячи з віри, а не немов «папуги».

    Джерело: Європейська правда

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