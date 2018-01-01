Макрон вирішив реорганізувати іслам у Франції

Французький лідер відмовився розкрити подальші подробиці плану реорганізації ісламу

Президент Франції Еммануель Макрон хоче реорганізувати іслам у Франції, щоб краще інтегрувати віру, побороти фундаменталізм і зберегти «національну згуртованість». Про це повідомляє Politico. «Ми працюємо над структуруванням ісламу у Франції, а також над тим, як це пояснити, тому що це є дуже важливим», -



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Президент Франції Еммануель Макрон

Французький лідер відмовився розкрити подальші подробиці плану реорганізації ісламу

Президент Франції Еммануель Макрон хоче реорганізувати іслам у Франції, щоб краще інтегрувати віру, побороти фундаменталізм і зберегти «національну згуртованість».

Про це повідомляє Politico.

«Ми працюємо над структуруванням ісламу у Франції, а також над тим, як це пояснити, тому що це є дуже важливим», - сказав Макрон у інтерв’ю Le Journal du Dimanche, оприлюдненому в неділю.

«Моя мета полягає в тому, щоб знову відкрити те, що лежить в основі laïcité (французька концепція секуляризму), можливість вірити або не вірити, щоб зберегти національну згуртованість і можливість мати свободу свідомості», - пояснив французький президент.

Французький лідер відмовився розкрити подальші подробиці плану реформування.

«Я не буду озвучувати цю пропозицію, поки робота не буде завершена», - сказав Макрон.

До слова, Папа Римський Франциск закликав прихожан молитися виходячи з віри, а не немов «папуги».

Джерело: Європейська правда