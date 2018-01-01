Макрон вирішив реорганізувати іслам у Франції
- Сьогодні, 02:56
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Французький лідер відмовився розкрити подальші подробиці плану реорганізації ісламу
Президент Франції Еммануель Макрон хоче реорганізувати іслам у Франції, щоб краще інтегрувати віру, побороти фундаменталізм і зберегти «національну згуртованість».
Про це повідомляє Politico.
«Ми працюємо над структуруванням ісламу у Франції, а також над тим, як це пояснити, тому що це є дуже важливим», - сказав Макрон у інтерв’ю Le Journal du Dimanche, оприлюдненому в неділю.
«Моя мета полягає в тому, щоб знову відкрити те, що лежить в основі laïcité (французька концепція секуляризму), можливість вірити або не вірити, щоб зберегти національну згуртованість і можливість мати свободу свідомості», - пояснив французький президент.
Французький лідер відмовився розкрити подальші подробиці плану реформування.
«Я не буду озвучувати цю пропозицію, поки робота не буде завершена», - сказав Макрон.
До слова, Папа Римський Франциск закликав прихожан молитися виходячи з віри, а не немов «папуги».
Джерело: Європейська правда