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    Папа Римський: ми не повинні молитись немов «папуги»

    «Ми повинні виходити з віри та молитись з вірою», - заявив папа Франциск
    Папа Римський Франциск закликав прихожан молитися виходячи з віри, а не немов «папуги». На цьому він наголосив, проповідуючи під час ранкової меси у ватиканській резиденції «Дім Святої Марти». «Щоразу, коли наближаємось до Господа, аби в Нього щось попросити, ми повинні виходити
    • Вчора, 23:38
    • Розсилка
    Папа Римський Франциск
    Папа Римський Франциск

    «Ми повинні виходити з віри та молитись з вірою», - заявив папа Франциск

    Папа Римський Франциск закликав прихожан молитися виходячи з віри, а не немов «папуги».

    На цьому він наголосив, проповідуючи під час ранкової меси у ватиканській резиденції «Дім Святої Марти».

    «Щоразу, коли наближаємось до Господа, аби в Нього щось попросити, ми повинні виходити з віри та молитись з вірою», — сказав Франциск, додаючи що не потрібно молитись немов «папуги», не цікавлячись тим, чого просимо.

    Окрім того, додав голова католицької церкви, інколи потрібно чекати, оскільки у вирішенні певних питань потрібен час.

    «Треба мати сміливість наблизитись до Господа, коли виникають труднощі... Часто потрібно терпіння і вміння чекати потрібного часу, однак, не піддаватись, але завжди прямувати вперед», — додав Папа Римський.

    Нагадаємо, Папа Римський Франциск відвідає прокатедральний собор Святої Софії в Римі та зустрінеться з українськими мігрантами в Італії.

    Як повідомляв «Главком», Папа Римський помолився за мир в Україні під час різдвяного послання.

    Джерело: УНН

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