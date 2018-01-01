Папа Римський: ми не повинні молитись немов «папуги»

«Ми повинні виходити з віри та молитись з вірою», - заявив папа Франциск

Папа Римський Франциск закликав прихожан молитися виходячи з віри, а не немов «папуги». На цьому він наголосив, проповідуючи під час ранкової меси у ватиканській резиденції «Дім Святої Марти». «Щоразу, коли наближаємось до Господа, аби в Нього щось попросити, ми повинні виходити



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Папа Римський Франциск

«Ми повинні виходити з віри та молитись з вірою», - заявив папа Франциск

Папа Римський Франциск закликав прихожан молитися виходячи з віри, а не немов «папуги».

На цьому він наголосив, проповідуючи під час ранкової меси у ватиканській резиденції «Дім Святої Марти».

«Щоразу, коли наближаємось до Господа, аби в Нього щось попросити, ми повинні виходити з віри та молитись з вірою», — сказав Франциск, додаючи що не потрібно молитись немов «папуги», не цікавлячись тим, чого просимо.

Окрім того, додав голова католицької церкви, інколи потрібно чекати, оскільки у вирішенні певних питань потрібен час.

«Треба мати сміливість наблизитись до Господа, коли виникають труднощі... Часто потрібно терпіння і вміння чекати потрібного часу, однак, не піддаватись, але завжди прямувати вперед», — додав Папа Римський.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск відвідає прокатедральний собор Святої Софії в Римі та зустрінеться з українськими мігрантами в Італії.

Як повідомляв «Главком», Папа Римський помолився за мир в Україні під час різдвяного послання.

Джерело: УНН