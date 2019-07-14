Макрона освистали під час параду до Дня взяття Бастилії



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Мітингувальники скандували «Макрон, відставка!»

Група демонстрантів, пов'язаних з жовтими жилетами, розташувалася поруч з Єлисейськими полями, уздовж знаменитого проспекту, куди мав прибути Еммануель Макрон

Під час урочистостей у Парижі до Дня взяття Бастилії протестувальники освистали президента Франції Еммануеля Макрона.

Свист демонстрантів, зокрема, був чутний, коли Еммануель Макрон проїжджав в автомобілі головнокомандувача повз представників військ, вишикуваних для огляду перед військовим парадом.

Група демонстрантів, пов'язаних з жовтими жилетами, розташувалася поруч з Єлисейськими полями, уздовж знаменитого проспекту, куди мав прибути Еммануель Макрон. При проходженні автомобіля президента вони планували символічно повернутися до нього спиною і засвистіти.

Ще до прибуття Макрона демонстранти кілька разів починали співати ворожі Еммануелю Макрону пісні. Вони, зокрема, скандували «Макрон, відставка!»

Поліція не дозволила демонстрантам увійти на Єлисейські поля у традиційних жовтих жилетах. Однак вони позначили свою присутність на святкуванні жовтими кульками.

Джерело: Європейська правда