  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Макрона освистали під час параду до Дня взяття Бастилії

    • Розсилка
    Мітингувальники скандували &laquo;Макрон, відставка!&raquo; - Макрона освистали під час параду до Дня взяття Бастилії
    Мітингувальники скандували «Макрон, відставка!»

    Група демонстрантів, пов'язаних з жовтими жилетами, розташувалася поруч з Єлисейськими полями, уздовж знаменитого проспекту, куди мав прибути Еммануель Макрон

    Під час урочистостей у Парижі до Дня взяття Бастилії протестувальники освистали президента Франції Еммануеля Макрона.

    Свист демонстрантів, зокрема, був чутний, коли Еммануель Макрон проїжджав в автомобілі головнокомандувача повз представників військ, вишикуваних для огляду перед військовим парадом.

    Група демонстрантів, пов'язаних з жовтими жилетами, розташувалася поруч з Єлисейськими полями, уздовж знаменитого проспекту, куди мав прибути Еммануель Макрон. При проходженні автомобіля президента вони планували символічно повернутися до нього спиною і засвистіти.

    Ще до прибуття Макрона демонстранти кілька разів починали співати ворожі Еммануелю Макрону пісні. Вони, зокрема, скандували «Макрон, відставка!»

    Поліція не дозволила демонстрантам увійти на Єлисейські поля у традиційних жовтих жилетах. Однак вони позначили свою присутність на святкуванні жовтими кульками.

     

    Джерело: Європейська правда

    Еммануель Макрон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ