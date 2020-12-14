Малолітня львів’янка загинула від ураження струмом, коли робила селфі на товарному вагоні

Дівчину виявив на коліях машиніст поїзда та викликав карету швидкої допомоги

15-річна львів'янка загинула від ураження струмом, коли робила селфі на товарному вагоні. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Зазначається, що наразі правоохоронці розслідують обставини загибелі дівчини.

«Сьогодні, 14 грудня, приблизно о 1:30 на оперативну лінію «102» надійшло повідомлення від медиків про тіло дівчини без ознак життя, виявлене на території товарного парку залізничної станції «Підзамче» у Львові. Загиблу виявив на коліях машиніст поїзда та викликав карету швидкої допомоги. Як попередньо встановили медики, дівчина загинула внаслідок ураження електричним струмом», ─ йдеться у повідомленні на сайті поліції.

Правоохоронці інформують, що про зникнення дівчини напередодні повідомили батьки. За їхніми словами, дівчина пішла з дому ввечері 13 грудня і не повернулася.

«Попередньо також встановлено, що ураження струмом дівчина дістала під час того, як робила селфі на товарному вагоні і торкнулася лінії електропередач», ─ додали в поліції.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою «нещасний випадок».

Триває досудове розслідування.

Як повідомлялося, 18 листопада на Сумщині підліток обгорів від удару струмом, коли бігав на вагонах-зерновозах.

Також 28 вересня у Києві зачепер потрапив під поїзд метро і загинув.