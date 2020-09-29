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    Мама курсанта, який вижив у катастрофі Ан-26, розповіла про стан сина

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    В&rsquo;ячеслав Золочевський єдиний, хто вижив у авіакатастрофі Ан-26 на Харківщині - Мама курсанта, який вижив у катастрофі Ан-26, розповіла про стан сина
    В’ячеслав Золочевський єдиний, хто вижив у авіакатастрофі Ан-26 на Харківщині

    В’ячеслав Золочевський вже зміг пройтися подвір’ям шпиталю

    Курсанту В’ячеславу Золочевському, який вижив у авіакатастрофі на Харківщині, дозволили першу коротку прогулянку по подвір’ю військового шпиталю. 

    Про це розповіла мама курсанта Ірина Золочевська, повідомляє Укрінформ.

    «Син почувається з кожним днем краще. Його стан стабільний, тому динаміка хороша. Сьогодні лікарі дозволили прогулянку на вулиці, ненадовго, звичайно, бо йому це ще важко, але вже погулявся, трішки пройшовся», - сказала мама.

    За її словами, про виписку ще не йдеться, лікування, зокрема крапельниці, ще продовжуються.

    «Поки рано говорити. Як загоюватимуться рани, та й загалом стан – дивитимуться лікарі», - зазначила Ірина Золочевська.

    Вона додала, що психологічний стан сина наразі складний, бо «це жива, глибока рана, йому важко».

    Нагаадааємо, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

    На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант – Віталій Вільховий - помер у лікарні від опіків. В'ячеслав Золочевський, у якого діагностували забої, рани та струс мозку, перебуває на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.

    30 вересня на батьківщині загиблого курсанта Віталія Вільхового оголошено Днем жалоби.

    Як повідомлялося, загиблого внаслідок авіакатастрофи під Чугуєвом Харківської області курсанта Віталія Вільхового поховають у середу, 30 вересня, на малій батьківщині - у селі Волиця Сокальського району Львівської області.

    Нагадаємо, 29 вересня у Харкові попрощалися з загиблим в авіакатастрофі курсантом.

    Прощання із більшістю жертв авіакатастрофи під Чугуєвом відбудеться після ідентифікації тіл.

    Розслідування авіакатастрофи військового літака Ан-26 на Харківщині проводить ДБР. Слідчі вже опитали 40 свідків у справі.

    28 вересня стало відомо, що розшифровка бортових самописців Ан-26, що впав під Чугуєвом, проводиться в Харкові.

     

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