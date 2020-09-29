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    Авіакатастрофа Ан-26: на батьківщині загиблого курсанта 30 вересня оголошено Днем жалоби

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    Курсанта Віталія Вільхового поховають у середу, 30 вересня, на малій батьківщині - у селі Волиця на Львівщині&nbsp; - Авіакатастрофа Ан-26: на батьківщині загиблого курсанта 30 вересня оголошено Днем жалоби
    Курсанта Віталія Вільхового поховають у середу, 30 вересня, на малій батьківщині - у селі Волиця на Львівщині 

    20-річний курсант Вільховий загинув під час падіння військового літака Ан-26 біля міста Чугуєва

    В Сокальському районі на Львівщині 30 вересня оголошено Днем жалоби за загиблим курсантом Віталієм Вільховим внаслідок авіакатастрофи під Чугуєвом Харківської області. Про це повідомляє пресслужба Сокальської районної державної адміністрації.

    «У зв’язку зі смертю мешканця Сокальського району Віталія Вільхового, який загинув в наслідок авіакатастрофи АН-26 біля міста Чугуєва Харківської області, відповідно до розпорядження голови Сокальської райдержадміністрації, 30 вересня 2020 року в Сокальському районі оголошено Днем жалоби», — йдеться в повідомленні.

    Так, на знак скорботи за загиблим у День жалоби просять приспустити Державний прапор України із траурною стрічкою на адміністративних будівлях органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності; скасовувати проведення розважально-концертних заходів та спортивних змагань.

    Як повідомлялося, загиблого внаслідок авіакатастрофи під Чугуєвом Харківської області курсанта Віталія Вільхового поховають у середу, 30 вересня, на малій батьківщині - у селі Волиця Сокальського району Львівської області.

    Нагадаємо, 29 вересня у Харкові попрощалися з загиблим в авіакатастрофі курсантом.

    Прощання із більшістю жертв авіакатастрофи під Чугуєвом відбудеться після ідентифікації тіл.

    Розслідування авіакатастрофи військового літака Ан-26 на Харківщині проводить ДБР. Слідчі вже опитали 40 свідків у справі.

    Нагадаємо, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

    28 вересня стаало відомо, що розшифровка бортових самописців Ан-26, що впав під Чугуєвом, проводиться в Харкові.

     

    Львівщина авіакатастрофа смерть військові Харківщина курсант
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