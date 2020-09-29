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    Курсанта Віталія Вільхового, загиблого в авіакатастрофі під Чугуєвом, провели в останню путь

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    Прощання з Віталієм Вільховим відбулося біля Меморіалу Слави в Харкові з 9 до 10 години - Курсанта Віталія Вільхового, загиблого в авіакатастрофі під Чугуєвом, провели в останню путь
    Прощання з Віталієм Вільховим відбулося біля Меморіалу Слави в Харкові з 9 до 10 години

    Прощання з іншими жертвами авіакатастрофи відбудеться вже після ідентифікації тіл, - Кучер

    У Харкові провели в останню путь загиблого в авіакатастрофі під Чугуєвом курсанта Віталія Вільхового. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер.

    «Майбутній навіки пілот. Вічна й світла пам‘ять», – написав Кучер.

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    Прощання з Віталієм Вільховим відбулося біля Меморіалу Слави в Харкові з 9 до 10 години. 

    20-річний курсант Віталій Вільховий був родом з міста Соснівка, що на Львівщині. Під час авіакатастрофи він вистрибнув з палаючого літака і деякий час біг дорогою, охоплений полум'ям.

    Він був доставлений в лікарню швидкої та невідкладної допомоги в критичному стані: з 90% опіків всього тіла. Всю ніч медики боролися за життя курсанта, але 26 вересня приблизно о 10:50 Віталій помер.

    Як повідомлялося, прощання з іншими жертвами авіакатастрофи відбудеться вже після ідентифікації тіл.

    Нагадаємо, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

    На місці катастрофи загинули 25 осіб, Віталій Вільховий помер у лікарні від опіків, ще один - В'ячеслав Золочевський - перебуває на лікуванні.

    28 вересня віцепрем’єр-міністр Олег Уруський, який очолює державну комісію з розслідування катастрофи, повідомив, що почалася розшифровка «чорних скриньок» літака, яка триватиме 3-5 днів.

    Розшифровка бортових самописців Ан-26, що впав під Чугуєвом, проводиться в Харкові.

    Ідентифікація тіл триватиме до двох тижнів.

    Раніше стало відомо, коли сім'ям жертв авіакатастрофи Ан-26 виплатять компенсації.

    Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування авіакатастрофи військового літака ЗСУ, який розбився 25 вересня під Чугуєвом. За фактом авіакатастрофи відкрито кримінальне провадження. Слідство розглядає чотири версії трагедії.

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