Суд залишив Манафорта під домашнім арештом

Суд над Манафортом може початися восени

Колишній менеджер президентської кампанії Дональда Трампа та близький консультант Віктора Януковича Пол Манафорт залишиться під домашнім арештом в період розслідування справи щодо втручання РФ у президентські вибори в США. Таке рішення оприлюднила у вівторок суддя Емі Джексон, повідомило американське видання Business Insider із посиланням на



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Пол Манафорт

Суд над Манафортом може початися восени

Колишній менеджер президентської кампанії Дональда Трампа та близький консультант Віктора Януковича Пол Манафорт залишиться під домашнім арештом в період розслідування справи щодо втручання РФ у президентські вибори в США.

Таке рішення оприлюднила у вівторок суддя Емі Джексон, повідомило американське видання Business Insider із посиланням на Reuters.

«Головуюча на слуханні суддя Емі Берман Джексон заявила, що Гейтс (Річард Гейтс, партнер Манафорта та його спільник у справі – ред.) може бути звільнений з-під домашнього арешту у вівторок, втім Манафорт надалі залишатиметься під арештом», - зазначається в повідомленні.

Водночас, федеральний суддя у вівторок не стала визначати дати остаточного судового розгляду справи. Попри очікування спецпрокурора Мюллера, що засідання відбудеться в травні, суддя зауважила, що сторона захисту не може ознайомитися до цього терміну з усіма документами.

Джексон дала зрозуміти, що суд збереться, скоріше за все, у вересні або жовтні.

Нагадаємо, 15 грудня суд погодився звільнити Манафорта з-під домашнього арешту на період судового розслідування.

До слова, ЗМІ повідомиляли, що Манафорт і Артеменко причетні до відмови України від асоціації з ЄС у 2013.

Раніше повідомлялося, що Пол Манафорт, який очолював президентську кампанію Дональда Трампа на виборах минулого року, був у Москві щонайменше 18 разів, що свідчить про його набагато більш тісний зв'язок з Росією, ніж вважалося раніше.

Нагадаємо, Манафорт запропонував $12 млн застави за звільнення з-під домашнього арешту.

Перед цим суд у США відхилив прохання Манафорта про скасування домашнього арешту.

Американські ЗМІ також назвали прізвища «причетних» українських політиків.

До слова, наразі Генеральна прокуратура розслідує дві справи, у яких фігурує Пол Манафорт. Перша стосується розтрати коштів Міністерства юстиції, а друга – в частині матеріалів з «чорної бухгалтерії».

Україна вже готує запити до США з проханням допитати Манафорта.

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