Манафорт і Артеменко причетні до відмови України від асоціації з ЄС у 2013, - ЗМІ

Кілька поїздок Манафорта до Росії можуть привернути увагу слідчих

Американські експерти підозрюють, що колишній політтехнолог Партії регіонів Пол Манафорт, який працював також і в інтересах РФ, причетний до відмови уряду Миколи Азарова від підписання угоди про асоціацію Україна-ЄС у 2013 році. Про це пише вашингтонське бюро McClatchy. Кілька поїздок Манафорта, зафіксованих в документах, можуть привернути увагу



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Андрій Артеменко

Кілька поїздок Манафорта до Росії можуть привернути увагу слідчих

Американські експерти підозрюють, що колишній політтехнолог Партії регіонів Пол Манафорт, який працював також і в інтересах РФ, причетний до відмови уряду Миколи Азарова від підписання угоди про асоціацію Україна-ЄС у 2013 році.

Про це пише вашингтонське бюро McClatchy.

Кілька поїздок Манафорта, зафіксованих в документах, можуть привернути увагу слідчих, пише бюро, яке отримало папери від джерела в уряді України.

Наприклад, в квітні 2014 року Манафорт літав до Відня, де за місяць до цього був заарештований український олігарх Дмитро Фірташ за звинуваченням в тому, що він допоміг організувати корупційну схему на 18,5 млн доларів за участю уряду Індії, американської фірми і компанії Фірташа на Віргінських островах.

Колишній урядовець США, який відмовився вказувати прізвище, сказав, що Манафорт зустрівся з Фірташем у Відні, де той очікує екстрадиції до Сполучених Штатів.

Ще одна поїздка Манафорта, яка могла б зацікавити слідчих, відбулася в липні 2013 року, коли Манафорт і колишній консультант Януковича Костянтин Килимник вилетіли до Франкфурта на приватному літаку, що належить, як зазначає видання, промосковському депутату Андрію Артеменко.

Американські експерти з Росії в приватному порядку заявили, що вони підозрюють, що поїздка була прелюдією до розширення російського впливу, щоб відмовити Януковича від підписання угоди про асоціацію з Європейським союзом.

Це рішення, на думку експертів, відкрило двері для військового вторгнення Росії в 2014 році в східну Україну.

Раніше повідомлялося, що Пол Манафорт, який очолював президентську кампанію Дональда Трампа на виборах минулого року, був у Москві щонайменше 18 разів, що свідчить про його набагато більш тісний зв'язок з Росією, ніж вважалося раніше.

Нагадаємо, Манафорт запропонував $12 млн застави за звільнення з-під домашнього арешту.

Перед цим суд у США відхилив прохання Манафорта про скасування домашнього арешту.

Американські ЗМІ також назвали прізвища «причетних» українських політиків.

До слова, наразі Генеральна прокуратура розслідує дві справи, у яких фігурує Пол Манафорт. Перша стосується розтрати коштів Міністерства юстиції, а друга – в частині матеріалів з «чорної бухгалтерії».

Україна вже готує запити до США з проханням допитати Манафорта.

Нагадаємо, 16 травня Верховна Рада проголосувала за дострокове припинення повноважень позафракційного народного депутата Андрія Артеменка.

Президент Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України народного депутата Андрія Артеменка.

Артеменко назвав необґрунтованим позбавлення його громадянства України і заявив, що буде його оскаржувати.

Пізніше Вищий адміністративний суд відмовився призупинити дію указу президента Петра Порошенка про припинення українського громадянства і рішення Верховної Ради про дострокове припинення повноважень депутата Андрія Артеменка.