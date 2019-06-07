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    Масове отруєння військових у Львові: прокуратура назвала причину

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    Масове отруєння військових у Львові: прокуратура назвала причину

    За даними відомства, отруєння військових у Львові в квітні відбулося через закупівлю керівництвом Нацгвардії неякісних консервів за завищеними цінами

    Прокуратура встановила, що масове отруєння військовослужбовців у Львові в квітні відбулося через закупівлю керівництвом Національної гвардії неякісних консервів за завищеними цінами. Про це йдеться в судових матеріалах.

    Військова прокуратура відкрила справу проти посадових осіб Національної гвардії за фактом зловживання службовим становищем при здійсненні державних закупівель продовольства для потреб військових частин і підрозділів.

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    Зокрема, з матеріалів вказаного кримінального провадження видно, що протягом 2017-2019 років командування Центральної бази забезпечення Нацгвардії (військова частина №3078, Київ) і суб'єкти підприємницької діяльності уклали договори про закупівлю товарів харчової промисловості за державні кошти на загальну суму понад 70 млн грн.

    Відповідно до договорів, постачальники постачали рибні консерви та м'ясну продукцію в військову частину №3078, а потім розподіляли на склади недоторканих запасів і поточного зберігання до військових частин Нацгвардії, в тому числі №3002, №4114 (обидві - Львів) та №3007 (Золочів, Львівська область).

    Повідомляється, що Центральна база забезпечення Нацгвардії закуповувала рибні консерви та м'ясну продукцію у ТОВ «Буський консервний завод» під виглядом інших торгових марок, причому експертні висновки на поставлені партії товарів не відповідали реально поставленій продукції, що свідчить про її неналежну якість, кількість і невідповідність реального терміну зберігання.

    «Таким чином, недоброякісна продукція через бездіяльність посадових осіб Національної гвардії України потрапляє для споживання особовому складу військових частин і призводить до отруєння військовослужбовців, зниження їх бойової готовності та завдання економічних збитків державі», - сказано в матеріалах суду.

    29 квітня 57 військовослужбовців однієї з військових частин Національної гвардії у Львові отруїлися простроченими консервами і були госпіталізовані.

    Експертиза м'ясних і рибних консервів показала, що продукція не відповідає споживчим стандартам.

    Встановлено, що деякі м'ясні консерви були виготовлені ще в 2015 році.

    Нагадаємо, 17 травня Солом'янський районний суд Києва взяв під варту колишнього командувача Національної гвардії Юрія Аллерова і встановив заставу 4,8 млн грн. Він підозрюється в причетності до розтрати 81 млн гривень при будівництві житла військовим у Києві. 21 травня Аллеров вийшов із СІЗО під заставу у 4,8 млн грн.

    Джерело: Українські новини

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