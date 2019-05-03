У Львові отруїлися 57 нацгвардійців



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Обідали солдати як у їдальні військової частини, так і привезеними з дому продуктами Фото ілюстративне

Зараз стан усіх хворих задовільний

У Львові з'ясовують причину отруєння 57 бійців Національної гвардії. Як повідомляє ТСН, перші хворі, контрактники та строковики, в стані середньої тяжкості почали поступати до військового госпіталю відразу після Великодня.

Відзначається, що у всіх постраждалих були симптоми харчового отруєння. Обідали солдати як у їдальні військової частини, так і привезеними з дому продуктами. Лікарі запевняють, що зараз стан усіх хворих задовільний.

За фактом недбалого ставлення до військової служби військова прокуратура відкрила кримінальне провадження. Що стало причиною отруєння, має стати відомо днями після лабораторних висновків.

«Їли всі по-різному, частина велика, поступили тільки 57 осіб. Частина була в нарядах на охороні, в частину приїжджали батьки, там і торти, і ковбаси були, все було. Знайти одну причину, практично, не вдалося», - прокоментував ситуацію лікар-інфекціоніст військового госпіталю Нацгвардії Михайло Венгрен.

Раніше у Черкасах 75 школярів отруїлися невідомою речовиною.