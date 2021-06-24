Масові заховання дітей. У Канаді на місці католицької школи-інтернату знайшли останки 751 людини

Близько 6 тисяч дітей загинули під час відвідування цих шкіл, у більшості випадків через погані умови

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що католицька церква повинна взяти на себе відповідальність за свою роль в управлінні багатьма школами-інтернатами

У канадській провінції Саскачеван виявили масове поховання на місці колишньої католицької школи-інтернату, де колись навчались діти корінного населення країни. Невідомі могили 751 людини знайшли лише за місяць після виявлення схожої «братської могили» дітей у провінції Британська Колумбія. Про це пише Reuters.

Непозначені поховання виявила спільнота корінного населення Канади Cowessess First Nation. Її глава Кадмус Делорме сказав, що поки незрозуміло скільки з виявлених останків належать дітям.

Школа-інтернат на південному сході Саскачевану, де знайшли рештки тіл, діяла з 1899 по 1997 рік. Це був один з понад 130 закладів, якими керували уряд Канади та релігійні органи протягом 19-20 століть з метою асиміляції корінної молоді.

Як пише BBC, близько 6 тисяч дітей загинули під час відвідування цих шкіл, у більшості випадків через погані умови. Такі заклади часто розміщувались у погано побудованих, погано опалюваних та антисанітарних приміщеннях.

Він заявив, що церква, яка керувала школою-інтернатом, прибрала надгробки.

«Видалення надгробків є злочином у цій країні. Ми поводимося з цим як із місцем злочину», – сказав Делорме.

Боббі Кемерон, глава Федерації суверенних корінних націй, заявив що тепер Канада буде відома як нація, яка намагалася знищити Перші Нації, адже у корінного населення тепер у нас є докази цього.

Прем'єр-міністр Джастін Трюдо також сказав, що «страшенно засмучений» новою знахідкою та заявив корінному населенню, що біль, який вони відчувають, – відповідальність Канади.

Раніше у схожі поховання знайшли на місці школи-інтернату у Камлупсі. Свого часу це була найбільшим закладом для дітей корінного населення країни, яка діяла з 1890 року. Навчальний заклад, який співпрацював із католицькою церквою, закрився у 1978 році, однак його керівництво ніколи не повідомляло про смерті вихованців.

За допомогою радару на місці школи виявили останки 215 дітей. Голова громади міста Камлупс Розанна Казимир, яка ініціювала розкопки, повідомила, що ці смерті ніколи не були задокументовані адміністрацією школи.

На інцидент зреагували в ООН: там закликали провести оперативне та повноцінне розслідування обставин, разом із судово-медичною експертизою, а також ідентифікувати тіла дітей.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо також заявив, що католицька церква повинна взяти на себе відповідальність за свою роль в управлінні багатьма школами-інтернатами Канади для дітей корінного населення.

Багато колишніх вихованців інтернатів розповідали про жорстоке поводження, зґвалтування та недоїдання у таких школах. У 2015 році Канадська комісія правди та примирення визнала це «культурним геноцидом».

Тим часом, учені знайшли в Іспанії стародавнє місто, яким правили жінки.