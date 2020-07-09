Масштабну пожежу на Луганщині локалізовано (фото, відео)



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Над ліквідацією пожежі працюють майже півтори тисячі людей Фото: ДСНС

Вогонь вдалося приборкати на четвертий день пожежі

Сьогодні, 9 липня, о 17:40 вдалося локалізувати пожежу сухої трави та лісового масиву на території Новоайдарського району Луганщині, що виникла 6 липня. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Нагадаємо, пожежа виникла поблизу с. Осколонівка та через сильний поривчастий вітер (до 20 м/с) змінних напрямків поширилась на хвойні лісові квартали поблизу сіл Капітанове та Воронове, а також на територію села Смолянинове.

Наразі залишаються три осередки тління.

Загрози розповсюдження вогню немає.

До гасіння залучено 1,494 тис. чоловік та 293 одиниць техніки, в тому числі 2 літаки АН-32П, якими 8 липня здійснено 2 скиди – 16 т води.

На місці пожежі розгорнуто оперативний штаб, пункт життєзабезпечення, працює оперативна група ДСНС.

Як повідомлялося, у мережі інтернет з’явилися відео, на яких зображено підпал невідомими скошеного поля у Луганській області.

Зазначимо, що правоохоронці розглядають три основні версії виникнення лісової пожежі в області: погодні умови, необережне поводження з вогнем та умисний підпал.

Окрім трьох основних версій виникнення пожежі на Луганщині, правоохоронці розглядають версію можливого потрапляння снарядів з території, тимчасово непідконтрольної Україні.