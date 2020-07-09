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    Масштабну пожежу на Луганщині локалізовано (фото, відео)

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    Над ліквідацією пожежі працюють майже півтори тисячі людей - Масштабну пожежу на Луганщині локалізовано (фото, відео)
    Над ліквідацією пожежі працюють майже півтори тисячі людей
    Фото: ДСНС

    Вогонь вдалося приборкати на четвертий день пожежі

    Сьогодні, 9 липня, о 17:40 вдалося локалізувати пожежу сухої трави та лісового масиву на території Новоайдарського району Луганщині, що виникла 6 липня. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

    Нагадаємо, пожежа виникла поблизу с. Осколонівка та через сильний поривчастий вітер (до 20 м/с) змінних напрямків поширилась на хвойні лісові квартали поблизу сіл Капітанове та Воронове, а також на територію села Смолянинове.

    Наразі залишаються три осередки тління.

    Загрози розповсюдження вогню немає.

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    Масштабну пожежу на Луганщині локалізовано (фото, відео)
    Масштабну пожежу на Луганщині локалізовано (фото, відео)
    Масштабну пожежу на Луганщині локалізовано (фото, відео)
    Масштабну пожежу на Луганщині локалізовано (фото, відео)
    Масштабну пожежу на Луганщині локалізовано (фото, відео)
    Масштабну пожежу на Луганщині локалізовано (фото, відео)

    До гасіння залучено 1,494 тис. чоловік та 293 одиниць техніки, в тому числі 2 літаки АН-32П, якими 8 липня здійснено 2 скиди – 16 т води.

    На місці пожежі розгорнуто оперативний штаб, пункт життєзабезпечення, працює оперативна група ДСНС.

    Як повідомлялося, у мережі інтернет з’явилися відео, на яких зображено підпал невідомими скошеного поля у Луганській області.

    Зазначимо, що  правоохоронці розглядають три основні версії виникнення лісової пожежі в області: погодні умови, необережне поводження з вогнем та умисний підпал.

    Окрім трьох основних версій виникнення пожежі на Луганщині, правоохоронці розглядають версію можливого потрапляння снарядів з території, тимчасово непідконтрольної Україні.

    пожежа Луганщина ДСНС рятувальники
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