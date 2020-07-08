Поліція розглядає три версії виникнення масштабної пожежі на Луганщині



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На охорону безпеки та порядку на місці ліквідації пожеж задіяно більше 60 поліцейських Фото: Нацполіція

На місці працюють понад 20 слідчих у складі посилених слідчо-оперативних груп

Сьогодні, 8 липня, в Луганській області проходить виїзне засідання оперативного штабу за участю президента України Володимира Зеленського, секретаря РНБО Олексія Данілова, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, голови Національної поліції Ігоря Клименка та очільника ДСНС Миколи Чечоткіна.

За попередньою інформацією, загальна площа пожежі сягає близько 5 тисяч гектарів. Внаслідок надзвичайної ситуації загинули четверо місцевих мешканців, вогнем пошкоджено та знищено понад сотню будинків громадян. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

«Слідчі розслідують кримінальне провадження за частиною 2 статті 270 Кримінального кодексу України, це – порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, яке спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки», - сказав Клименко.

За його словами, наразі розглядаються три основні версії причини загорання:

вплив аномально високої температури повітря та погодних умов,

необережне поводження з вогнем сторонньою особою,

умисний підпал з хуліганських чи інших мотивів.

«Однак остаточна причина буде встановлена лише після проведення комплексу необхідних експертиз», - зазначив Клименко.

«Основна задача наразі – врятувати людей, а також не допустити випадків мародерства. Ми створили додаткові мобільні групи поліцейських, котрі посилено патрулюють ці райони», - повідомив він.

До документування та фіксації обставин надзвичайної події залучено понад 20 слідчих у складі посилених слідчо-оперативних груп, створені пошукові групи оперативників блоку кримінальної поліції. На охорону публічної безпеки і порядку на місці ліквідації пожеж задіяно більше 60 поліцейських.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Луганської області у зв'язку з масштабними лісовими пожежами в Новоайдарському районі.

Станом на ранок 8 липня всього до гасіння пожежі на Луганщині залучено 1125 чоловік та 201 одиниця техніки, в тому числі 2 літаки АН-32П.

До ліквідації пожежі залучені 444 військовослужбовці.

Раніше повідомлялося, що за попередніми даними, кількість загиблих становить шість осіб, госпіталізовано щонайменше 28 осіб.