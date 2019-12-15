Матері фігуранта «справи Хізб ут-Тахрір» дозволили побачення з сином у СІЗО



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Зодіє Салієва у листопаді не змогла потрапити до сина Фото: Крим.Реалії

Зодіє Салієва розповіла, що її син «сильно схуд», тому що не завжди їсть ту їжу, яку дають в СІЗО

Мати фігуранта другої Бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» Сейрана Салієва змогла отримати дозвіл на побачення з сином після дзвінка українському консулу в російському Ростові-на-Дону Тарасу Малишевському.

Про це Зодіє Салієва розповіла в коментарі об’єднанню «Кримська солідарність».

«У листопаді ми не потрапили. 5 грудня мені сказали, що дозвіл за листопад вже не підходить, його термін вийшов, за ним потрібно було в листопаді приходити. Я їм сказала, що там не вказані ні дата, ні час –терміну давності немає, до якого числа можна потрапити на побачення. Мені довелося зателефонувати генеральному консулу України в Ростові-на-Дону Тарасу Малишевському. Він сказав, що постарається допомогти. Дали дозвіл. Після обіду потрапила до сина», – розповіла мати Сейрана Салієва.

Зодіє Салієва додала, що її син «сильно схуд», тому що не завжди їсть ту їжу, яку дають в СІЗО.

«Він сказав: «Ми не хочемо тут багато їсти, кожен день їжу не беремо, так як один день дають їжу зі свининою, в інший день без неї», – розповіла Зодіє Салієва.

Нагадаємо, у фігуранта «справи Хізб ут-Тахрір» Шабана Умерова у сімферопольському СІЗО стався серцевий напад.

Раніше окупанти в Криму залишили під вартою двох фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір».

Як повідомлялося, кримським татарам Зеврі Абсеїтову і Рустему Абільтарову, які перебувають у колонії у Ставропольському краї РФ, не надають необхідної медичної допомоги.