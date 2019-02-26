Матіос натякнув, чому в 2014-му так і не затримали Гіркіна



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Екс-ватажок терористів «ДНР», колишній співробітник ФСБ Ігор Гіркін

Матіос зауважив, що спецназ, «Альфа» та всі інші засоби й інструменти для припинення незаконної злочинної діяльності Ігоря Гіркіна були повністю в руках Наливайченка

Затримати Гіркіна можливості були завжди – передусім, потрібен оперативний «фарт».

Про це заявив заступник генерального прокурора України, головний військовий прокурор Анатолій Матіос в ефірі програми HARD з Влащенко на телеканалі ZIK.

Військовий прокурор зауважив, що спецназ, «Альфа» та всі інші засоби й інструменти для припинення незаконної злочинної діяльності Ігоря Гіркіна на території Донецької області були повністю в руках призначеного після Майдану очільника Служби безпеки України – Валентина Наливайченка.

«Щоб затримати Гіркіна можливості є завжди. Для цього потрібен оперативний «фарт», чітке планування та люди, які готові на самопожертву, а саме –зр обити так, як зробили спецслужби Ізраїлю після Мюнхенських подій», – підкреслив Анатолій Матіос.

За словами прокурора, ця історія зробила обличчя всім спецслужбам Ізраїлю, а жителі Ізраїлю були горді за свою державу.

«Звісно, було багато критики та обвинувачень щодо того, що це позасудовий принцип невідворотності покарання. Але коли в країні відбувається війна, то на це ніхто не буде дивитися. Тому я вважаю, що Ізраїль для України повинен бути у багатьох моментах взірцем боротьби за власну незалежність і територіальну цілісність держави!» – наголосив Анатолій Матіос.