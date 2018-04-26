Матіос назвав головну причину самогубств серед ветеранів АТО

Централізовані заходи з психологічної реабілітації учасників АТО в Україні у 2018 році не здійснюються взагалі

В Україні так і не запрацювала на повну психологічна реабілітація учасників АТО. Попри те, що в країні п'ятий рік триває війна. За словами головного військового прокурора Анатолія Матіоса, проблема в тому, що централізовані заходи з психологічної реабілітації учасників АТО в Україні у 2018 році не здійснюються взагалі. Причина – у



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Матіос звинуватив Мінсоцполітики в байдужості до реабілітації ветеранів АТО

Централізовані заходи з психологічної реабілітації учасників АТО в Україні у 2018 році не здійснюються взагалі

В Україні так і не запрацювала на повну психологічна реабілітація учасників АТО. Попри те, що в країні п'ятий рік триває війна.

За словами головного військового прокурора Анатолія Матіоса, проблема в тому, що централізовані заходи з психологічної реабілітації учасників АТО в Україні у 2018 році не здійснюються взагалі. Причина – у Міністерстві соціальної політики.

«Міністерство соціальної політики України до теперішнього часу чи то не спромоглося, чи то не захотіло прийняти ряд нормативних документів, без яких укласти договори про надання послуг по реабілітації учасників АТО просто не можливо», – заявив Матіос.

Варто додати, що, за даними Матіоса, у поточному році Державним бюджетом України на заходи з психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації учасників АТО та їх забезпечення санаторно-курортним лікуванням передбачено 109 мільйона гривень.

«Вимушені констатувати, що через об'єктивну відсутність достатньої кількості фахівців-психологів з практичним досвідом (їх трохи більше 300, що катастрофічно мало на всіх військових держави) у військових частинах підхід до психологічної реабілітації з об'єктивних причин залишається вимушено формальним», – підсумував Матіос.

Нагадаємо, військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що від початку бойових дій на Донбасі щонайменше 554 військових наклали на себе руки.