Матіос оприлюднив імена росіян, причетних до захоплення моряків у Керченськый протоці



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Головний військовий прокурор Анатолій Матіос

До Міжнародного трибуналу ООН надано 93 аркуші доказів і процесуальних документів військових прокурорів щодо подій у Керченській протоці.

МЗС України надало до Міжнародного трибуналу ООН 93 аркуші доказів і процесуальних документів військових прокурорів щодо подій у Керченській протоці. Про це повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос, опублікувавши в своєму Facebook документи з іменами причетних до злочину.

Так, згідно документів головного військового прокурора, повідомлено про підозру:

— начальнику прикордонного управління ФСБ Криму та Севастополя контр-адміралу Станкевичу С.М.;

— заступнику керівника Прикордонної служби ФСБ РФ — керівнику департаменту берегової охорони віце-адміралу Мєдвєдєву;

— начальнику служби пункту управління ФСБ РФ по республіці Крим та м. Севастополь капітану 1 рангу Ромашкіну Р.О.;

— заступнику начальника управління-начальник відділу берегової охорони прикордонного управління ФСБ по республіці Крим капітану 1 рангу Шеіну А.Б.;

— командиру прикордонного сторожового корабля «Дон» капітану 2 рангу Саляєву О.М.;

— начальнику служби у м. Керч пункту управління ФСБ РФ по республіці Крим капітану 2 рангу Шатохіну О.В.;

— командиру малого протичовнового кораблю «Суздалець» капітану 3 рангу Щербакову С.О.;

— командиру сторожового корабля «Ізумруд» капітану 3 рангу Шипіцину А.О.

За словами Матіоса, 28 листопада 2018 року Станкевича, Мєдвєдєва, Ромашкіна, Шеіна, Саляєва, Шатохіна, Щербакова та Шипіцина було оголошено у розшук.

А 29 листопада 2018 року отримано ухвали суду про затримання вказаних підозрюваних з метою приводу для розгляду клопотань про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Окрім цього, за словами військового прокурора, повідомлено про підозру 16 січня вже цього року наступним особам:

— командувачу військами Південного військового округу Російської Федерації генерал-полковнику Дворнікову О.В.;

— командувачу Чорноморського флоту Російської Федерації віце-адміралу Моісеєву О.О.;

— старшому помічнику капітана ПСКР «Ізумруд» загону прикордонних сторожових кораблів відділення берегової охорони Прикордонного управління ФСБ РФ по Республіці Крим капітану 3 рангу Виноградову В.І.;

— члену екіпажу ПСКР «Ізумруд» загону прикордонних сторожових кораблів відділення берегової охорони Прикордонного управління ФСБ РФ по Республіці Крим капітану-лейтенанту Гришину О.К.;

— члену екіпажу ПСКР «Ізумруд» загону прикордонних сторожових кораблів відділення берегової охорони Прикордонного управління ФСБ РФ по Республіці Крим старшому лейтенанту Трибушину Д.В.;

— члену екіпажу ПСКР «Ізумруд» загону прикордонних сторожових кораблів відділення берегової охорони Прикордонного управління ФСБ РФ по Республіці Крим старшому мічману Рясному В.В.;

— члену екіпажу ПСКР «Ізумруд» загону прикордонних сторожових кораблів відділення берегової охорони Прикордонного управління ФСБ РФ по Республіці Крим мічману Абакумову О.В.

Зі слів Матіоса, 16 січня Дворнікова, Моісеєва, Виноградова, Гришина, Трибушина, Рясного та Абакумова було оголошено у розшук, 26 січня отримано ухвали суду про затримання вказаних підозрюваних з метою приводу для розгляду клопотань про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Напередодні Матіос вказав кількість російських військових-фігурантів справи захоплення моряків. «У кримінальному провадженні щодо захоплення українських моряків повідомлено про підозру військовослужбовцям РФ та судом надано дозвіл на затримання: генералів, адміралів - 4, осіб офіцерського складу - 9, рядовий склад - 2 осіб», - зазначається в оприлюднених Матіосом даних про виконані слідчі дії, встановлені збитки і потягнутих до відповідальності російських військових.

Загалом вказано 15 осіб.

Вартість захопленого майна під час інциденту у Керченській протоці - 260 млн грн.